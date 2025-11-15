Dos menores heridos, uno de ellos grave, tras la colisión entre un patinete eléctrico y un coche en Parla

Dos menores de 15 años han resultado heridos tras colisionar el patinete eléctrico en el que viajaban con un coche. Uno de ellos está en estado grave. Los hechos han ocurrido este sábado por la tarde en el municipio madrileño de Parla.

Colisión entre coche y patinete.



📍 Calle Jaime El Conquistador (Parla).



El #SUMMA112 estabiliza y evacua a dos jóvenes de 15 años que compartían el patinete, uno de ellos en estado grave.



Investiga la @PoliciaParla. pic.twitter.com/cWOsYF2J4h — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) November 15, 2025

Ambos jóvenes compartían el patinete. Según informa Europa Press, que cita a Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, uno de ellos presenta un traumatismo craneoencefálico grave y el otro un traumatismo cráneoencefálico moderado.

Según el portavoz de Emergencias 112, David García, los dos han sido estabilizados por el equipo médico del SUMMA112 y evacuados al Hospital 12 de Octubre.

La Policía Local de Parla se encuentra investigando los hechos.