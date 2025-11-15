Suscribete a
Dos menores heridos, uno de ellos grave, tras la colisión entre un patinete eléctrico y un coche en Parla

Ambos han sido estabilizados por el personal sanitario y trasladados al Hospital 12 de Octubre

Imagen de archivo de una ambulancia de la Comunidad de Madrid. Ignacio Gil
Imagen de archivo de una ambulancia de la Comunidad de Madrid. Ignacio Gil

Dos menores de 15 años han resultado heridos tras colisionar el patinete eléctrico en el que viajaban con un coche. Uno de ellos está en estado grave. Los hechos han ocurrido este sábado por la tarde en el municipio madrileño de Parla.

