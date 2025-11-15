Suscribete a
El macroburdel de Delicias, 127: los tres hermanos sin escrúpulos que alquilan todo un edificio para la prostitución

La Policía Nacional detiene a diez 'mamis' y seis clientes en un bloque dedicado desde hace décadas a esta actividad

Resistir 30 años junto a dos macroburdeles en el corazón de Madrid: «Las mafias controlan el barrio»

El edificio señalado del paseo de las Delicias
El edificio señalado del paseo de las Delicias JAIME GARCÍA
Aitor Santos Moya

El oscuro negocio viene de lejos, en concreto, de los años 60 y 70, cuando el que fuera propietario del número 127 del paseo de las Delicias comenzó a alquilar todos los pisos para el negocio de la prostitución. Un lucrativo fin que a ... su muerte continuaron sus hijos, dos hombres y una mujer hoy ya de avanzada edad. Los tres hermanos, dueños del céntrico inmueble, de cinco plantas y 18 viviendas en total, son conscientes de lo que allí dentro acontece. Pero a decir verdad, les da absolutamente igual.

