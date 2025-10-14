La diputada de la flotilla a Gaza esquiva la sanción por absentismo en la Asamblea de Madrid tras faltar dos plenos

La diputada de Más Madrid Jimena González se ha librado de una posible sanción por absentismo en la Asamblea de Madrid, tras ausentarse dos plenos al participar en la flotilla que puso rumbo a Gaza y que fue interceptada por Israel la ... semana pasada.

González ya está en Madrid, llegó el sábado pasado al aeropuerto de Barajas, y este lunes ha acudido a trabajar a la Asamblea, donde está preparando ya su participación en el Pleno del próximo jueves.

En la sesión de control, Jimena González tiene previsto realizar una pregunta oral dirigida al Gobierno de Ayuso centrada en la ayuda humanitaria y en Gaza. Es previsible que su grupo parlamentario, que la recibió el sábado con grandes honores, apoye a su diputada de forma explícita y visible.

Noticia Relacionada Más Madrid obvia el acuerdo entre Israel y Hamás y vuelve a utilizar Gaza como arma arrojadiza contra Ayuso Mariano Calleja En la Asamblea, la presidenta regional anima a la izquierda a preguntar «a sus amigos de Hamás» qué opinan del aborto, de la homosexualidad y de la transexualidad

A la vuelta del verano, la Mesa de la Asamblea recordó que se sancionaría a los diputados si se ausentaban en tres plenos consecutivos o cinco alternos en el mismo periodo de sesiones.

Jimena González anunció su intención de participar en una de las flotillas que se dirigirían a Gaza en la sesión plenaria del 18 de septiembre. Entre medias hubo una semana sin Pleno en la Asamblea y otras dos con sesión, por lo que ha evitado sumar tres ausencias consecutivas.