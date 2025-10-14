Suscribete a
ABC Premium

La diputada de la flotilla a Gaza esquiva la sanción por absentismo en la Asamblea de Madrid tras faltar dos plenos

Jimena González ha vuelto a la Asamblea este lunes y prepara una pregunta oral sobre Palestina y la ayuda humanitaria dirigida al Gobierno de Ayuso

Ayuso no cede ante Sánchez y mantiene el pulso contra la lista de objetores del aborto

La diputada Jimena González, de Más Madrid, a su llegada al aeropuerto de Barajas el sábado pasado
La diputada Jimena González, de Más Madrid, a su llegada al aeropuerto de Barajas el sábado pasado EP
Mariano Calleja

Mariano Calleja

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La diputada de Más Madrid Jimena González se ha librado de una posible sanción por absentismo en la Asamblea de Madrid, tras ausentarse dos plenos al participar en la flotilla que puso rumbo a Gaza y que fue interceptada por Israel la ... semana pasada.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app