Detienen en Perú a 'Chuki', el asesino de su exnovia adolescente hace 15 años en Leganés

El 10 de noviembre de 2010 el cadáver de Silvia Rodríguez Fernández, asesinada con solo 16 años, fue localizado en una maleta en un contenedor

La Policía Nacional peruana detiene al principal sospechoso del asesinato de la adolescente Silvia Rodríguez en 2010 POLICÍA NACIONAL

M. R.

El 10 de noviembre de 2010 el cadáver de Silvia Rodríguez Fernández, asesinada con solo 16 años, fue localizado en una maleta en un contenedor de Leganés. Han tenido que pasar tres lustros para que el principal sospechoso de su asesinato, el que era ... su exnovio, haya sido detenido al otro lado del planeta. La Policía Nacional de Perú ha arrestado en Lima a Christian Hernán Yong Granadino, alias 'Chuki', sobre quien pesaba una orden internacional de detención emitida por las autoridades españolas por el asesinato de la adolescente.

