Detienen en Perú a 'Chuki', el asesino de su exnovia adolescente hace 15 años en Leganés

El 10 de noviembre de 2010 el cadáver de Silvia Rodríguez Fernández, asesinada con solo 16 años, fue localizado en una maleta en un contenedor de Leganés. Han tenido que pasar tres lustros para que el principal sospechoso de su asesinato, el que era ... su exnovio, haya sido detenido al otro lado del planeta. La Policía Nacional de Perú ha arrestado en Lima a Christian Hernán Yong Granadino, alias 'Chuki', sobre quien pesaba una orden internacional de detención emitida por las autoridades españolas por el asesinato de la adolescente.

Las investigaciones realizadas por la Policía Nacional española han permitido su localización quince años después de huir tras el crimen. El cadáver de la menor fue introducido en una maleta de color verde militar para después ser arrojado en unos contenedores cercanos al lugar de los hechos. Christian se convirtió en el principal sospechoso al ser visto por varios testigos oculares cuando sostenía el equipaje descrito, entre otras pruebas de peso que apuntaban a que era el responsable del asesinato.

Tras un análisis de la información relacionada con el sospechoso se estableció un vínculo que le situaba en Perú. De forma paralela, a través de los canales de cooperación policial internacional, se incorporó al fugitivo a El PAcCTO, promovido por Interpol, que impulsa la búsqueda y detención de aquellos fugitivos de mayor calado con posible ubicación en los países de ámbito iberoamericano. Además se le incluyó en la lista Europe's Most Wanted de Europol como uno de los fugitivos más buscados de Europa.

Dado que apremiaba la fecha próxima a la prescripción del delito, se solicitó la colaboración de la Sección de Análisis de la Conducta de la Policía Nacional. Gracias a sus gestiones con el entorno del fugado se pudo confirmar su huida hacia su país natal, donde sospechaban que estaba recibiendo sustento por parte de varios familiares en Lima.

Este viernes, las autoridades policiales peruanas informaron que habían logrado identificar la filiación fraudulenta usada por el fugitivo con la que había estado residiendo en Perú todos estos años. Se coordinaron las gestiones oportunas para la localizar a esta persona, teniendo un resultado positivo. Tras una comprobación de la reseña decadactilar se verificó fehacientemente su identidad, por lo que fue detenido poniendo fin a quince años de fuga.