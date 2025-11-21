Detenidos en Madrid dos estafadores por el timo de los billetes tintados

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Madrid a dos varones acusados de estafar mediante el conocido timo de los billetes tintados, un método fraudulento donde el estafador muestra a sus víctimas trozos de papel pintados de negro o de blanco y les ... asegura que son billetes de curso legal tintados reconvertibles a su estado original al aplicar una serie de productos químicos en su poder.

La investigación se inició el pasado 28 de octubre, cuando un hombre denunció en la Comisaría de Distrito de Arganzuela que había recibido una oferta sospechosa durante el proceso de venta de un local comercial. Según relató, los falsos compradores le mostraron varios billetes presuntamente tintados de negro para, supuestamente, evitar su detección en aduanas. Aseguraron que, una vez en España, podían lavarlos mediante un proceso químico que los devolvería a su estado original.

Para reforzar la credibilidad del engaño, los individuos realizaron ante la víctima una demostración utilizando un único billete auténtico, logrando que este pareciera recuperado tras el tratamiento químico. Tras la exhibición, citaron al denunciante para un nuevo encuentro en el que le exigían aportar dinero legítimo con el pretexto de completar la operación.

El 30 de octubre, agentes del Grupo II de la comisaría de Arganzuela desplegaron un dispositivo en torno al lugar donde se había concertado la cita. La intervención policial culminó con la detención de los dos sospechosos y la incautación de cerca de 500 billetes fraudulentos de 50 euros, así como diverso material empleado para simular el proceso de decoloración.

Los detenidos han pasado a disposición judicial como presuntos responsables de un delito de estafa.