Caen los asaltacoches de Tres Cantos: botines irrisorios, pero más de 70.000 euros en daños a turismos

La Guardia Civil ha detenido en Tres Cantos a tres integrantes de un grupo criminal, compuesto por cuatro personas, dedicado al robo con fuerza en el interior de vehículos, principalmente furgonetas vinculadas al sector de la construcción. La operación, llevada a cabo por agentes ... del Puesto Principal de la localidad, ha permitido esclarecer 31 delitos, de los cuales 21 estaban consumados y 10 quedaron en tentativa.

Los presuntos autores actuaban forzando puertas laterales o traseras, e incluso rompiendo cerraduras y ventanillas. Para evitar ser identificados, empleaban prendas que ocultaban su rostro y utilizaban hasta cinco vehículos distintos, registrados a nombre de terceros con datos falsos para entorpecer el seguimiento policial.

El objetivo de la banda era la sustracción de herramientas, maquinaria profesional y diverso material de trabajo, cuyo valor conjunto supera los 70.000 euros sin contar los daños ocasionados en los propios vehículos. La detención se produjo cuando los agentes sorprendieron a los implicados mientras se disponían a cometer un nuevo robo. Durante el registro de los vehículos utilizados por los sospechosos, los investigadores localizaron numerosas herramientas destinadas a la comisión de delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico.

Tres detenidos en Alcorcón

Por otro lado, la Policía Nacional ha detenido en Alcorcón a otros tres hombres acusados de irrumpir en un comercio y huir posteriormente tras acceder a una vivienda y sustraer efectos personales. El 12 de noviembre, la Sala CIMACC 091 movilizó a varios indicativos de la Policía Nacional tras recibir avisos de fuertes golpes en un local y la presencia de varias personas entrando en su interior. A su llegada, los agentes localizaron a tres varones dentro del comercio, cuya puerta había sido apuntalada con un puntal de hierro para impedir el acceso policial. Al verse descubiertos, los sospechosos iniciaron la huida por los patios interiores de los edificios contiguos.

Durante su fuga, los tres individuos lograron entrar en una vivienda habitada, donde sustrajeron un bolso, dinero y unas llaves antes de continuar la escapatoria. Para dificultar la labor policial, se dispersaron en distintas direcciones, si bien fueron finalmente localizados minutos después: uno dentro de un edificio y los otros dos tratando de abandonar la zona.

Los agentes recuperaron los efectos sustraídos y encontraron en su poder diversos útiles empleados habitualmente para abrir ascensores, puertas de comunidades y acceder a viviendas mediante la técnica del resbalón. Los tres sospechosos quedaron detenidos como presuntos responsables de delitos de daños y robo con fuerza, y fueron puestos a disposición judicial.