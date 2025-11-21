Suscribete a
ABC Premium
Directo
El Rey hace entrega del Toisón de Oro en el Palacio Real

Caen los asaltacoches de Tres Cantos: botines irrisorios, pero más de 70.000 euros en daños a turismos

Además, la Policía Nacional ha detenido en Alcorcón a otros tres hombres acusados de irrumpir en un comercio

Otra banda del Rolex, multirreincidente, derribaba a las víctimas y traficaba con karkubi en Madrid

Sigue en directo la entrega del Toisón de Oro hoy

Agentes de la Guardia Civil, junto a uno de los detenidos en Tres Cantos
Agentes de la Guardia Civil, junto a uno de los detenidos en Tres Cantos guardia civil

E. G.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Guardia Civil ha detenido en Tres Cantos a tres integrantes de un grupo criminal, compuesto por cuatro personas, dedicado al robo con fuerza en el interior de vehículos, principalmente furgonetas vinculadas al sector de la construcción. La operación, llevada a cabo por agentes ... del Puesto Principal de la localidad, ha permitido esclarecer 31 delitos, de los cuales 21 estaban consumados y 10 quedaron en tentativa.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app