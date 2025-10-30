Suscribete a
Detenidos dos pederastas fugados de Perú y Costa Rica en Aranjuez y Fuenlabrada

La Policía Nacional ha arrestado a 35 delincuentes sexuales en un año de la operación Peluche, contra criminales sexuales huidos a España

La Policía Nacional traslada a uno de los dos fugitivos a las dependencias de Canillas
Carlos Hidalgo

Carlos Hidalgo

La Seccción de Localización de Fugitivos, adscrita a la Comisaría General de Policía Judicial, ha cazado a dos nuevos pederastas en las últimas semanas en Aranjuez y Fuenlabrada, en el contexto de la operación Peluche. A ambos les constaban reclamaciones internacionales. Los arrestos se ... han llevado a cabo en las madrileñas localidades de Fuenlabrada y Aranjuez y están enmarcados en la operación Peluche, contra este tipo de delincuentes. Ya son 35 sujetos arrestados en este dispositivo por delitos graves de abusos sexuales a menores, en apenas un año desde su inicio.

