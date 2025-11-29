Suscribete a
El Cuponazo del Black Friday de la ONCE: premiado el número 96771 con serie 001

Detenido por violar y maltratar a su pareja, de la que tenía orden de alejamiento

El sujeto penetró sin preservativo a su víctima, en el distrito de Salamanca, y le dio una paliza con el teléfono móvil

Investigan como posible caso de violencia de género la agresión a una mujer de 51 años en Usera

Patrulla de la Policía Municipal, en una imagen de archivo ABC
Carlos Hidalgo

Un hombre, con orden de alejamiento de su pareja por maltrato, ha sido detenido nuevamente por propinar una paliza a ella, pero también por violarla de manera muy agresiva en su vivienda del distrito de Salamanca. Pese a las evidencias, el encartado negó en ... todo momento los hechos.

