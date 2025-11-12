Detenido en Parla un hombre por la muerte y el maltrato de decenas de ovejas

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con el Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid y el Área de Protección Animal de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, han detenido en la localidad de Parla a un hombre ... acusado de maltrato y abandono animal con resultado de muerte.

Durante la inspección de una finca del municipio, los agentes hallaron medio centenar de ovejas muertas y comprobaron que el resto del rebaño, alrededor de 220 ejemplares, presentaba síntomas de enfermedad y desatención veterinaria, tales como afecciones respiratorias, cojeras, inflamación e infección de las mamas y anomalías en las pezuñas.

La explotación ganadera se ubicaba en una nave, contando con alrededor de 220 animales. La investigación reveló que los animales se encontraban sobre un sustrato compuesto mayoritariamente por heces, sin limpieza ni desinfección, y que los materiales de los que se componían los cercados estaban oxidados y rotos. El detenido no disponía de documentación ni de libro de registro asociado a la finca y reconoció que el veterinario no acudía desde febrero de 2025.

El alimento se depositaba directamente sobre el suelo, sin estar contenido en recipiente estanco, y la paja presentaba un color negruzco, indicativo de mal almacenamiento, pudiendo ser un riesgo para los animales al consumirla. En el pienso se hallaron restos y plumas de un ave muerta, lo que suponía un grave riesgo sanitario.

Los hechos llevaron a la detención del responsable el pasado mes de septiembre, acusado de un delito de maltrato o abandono de animal vertebrado con resultado de muerte. El arrestado fue puesto a disposición judicial.