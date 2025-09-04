Desmantelan un centro estético en Coslada donde se realizaban tratamientos ilegales

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado una 'clínica' que realizaba tratamientos estéticos de manera ilegal en la localidad madrileña de Coslada y los anunciaba en redes sociales. Una mujer ha sido detenida por carecer de la titulación obligatoria para llevar a cabo esta actividad, informan desde Jefatura Superior de Policía Nacional de Madrid.

En la inspección, realizada con la colaboración de las Áreas de Inspección de Centros Sanitarios y de Control de Farmacia de la Comunidad de Madrid, se encontraron numerosos medicamentos caducados y almacenados sin guardar las medidas de seguridad necesarias.

La investigación se inició durante el mes de julio al recibir una información a través del teléfono de la sección de Consumo, Medio Ambiente y Dopaje de la Comisaría General de Policía Judicial. Una vez analizados los primeros datos, los investigadores comenzaron con las indagaciones y comprobaron que existía una clínica en la localidad madrileña de Coslada donde al parecer se estaban realizando tratamientos estéticos por parte de una mujer que carecía de la formación y titulación exigida.

Tras las primeras pesquisas pudieron descubrir que este local se anunciaba en distintas redes sociales donde ofertaba sus tratamientos a precios muy inferiores al valor real del mercado y que además existía un gran trasiego diario de pacientes.

El pasado 16 de julio se realizó una inspección con la colaboración de las Áreas de Inspección de Centros Sanitarios y de Control de Farmacia de la Comunidad de Madrid constatando que en el interior de la clínica había multitud de medicamentos que no contaban con autorización para su venta en la Unión Europa. Estaban almacenados en un armario oculto tras un biombo de publicidad y en una habitación del local encontraron también una maleta de viaje que escondía gran cantidad de viales, muchos de ellos incluso caducados sin respetar las medidas higiénico-sanitarias exigidas.

Se intervinieron numerosas cajas con viales de toxina botulínica y de ácido hialurónico, otras medicaciones y envases con agujas y jeringas. Por todo ello se detuvo a una mujer como presunta responsable de un delito de intrusismo profesional y contra la salud pública.