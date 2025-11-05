Suscribete a
ABC Premium
Exclusiva
Flick le dice a su 'staff' que dejará el Barça a final de curso: «Estoy muy cansado»

Una cuenta pendiente por un robo de droga, principal hipótesis del secuestro del Niño Juan

El butronero, que sigue cerrado en banda y se niega a dar información a la Policía, está muy asustado tras lo ocurrido y podría llevar años metido en asuntos de narcotráfico, según los investigadores

Secuestro por venganza en Carabanchel: «Hace tiempo que al Niño Juan lo querían en un maletero, se la ha liado a mucha gente»

El coche en el que iba Juan María G. P., el Niño Juan
El coche en el que iba Juan María G. P., el Niño Juan ABC
Carlos Hidalgo

Carlos Hidalgo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Juan María G. P., el delincuente conocido como Niño Juan, español de 38 años, sigue mudo. Al menos, de cara a la Policía Nacional, que no cesa en sus pesquisas para esclarecer el secuestro que sufrió la noche del pasado 31 de octubre en ... plena calle de Carabanchel. «Está acojonado», dicen las fuentes consultadas por ABC, que insisten en que tampoco su familia ni el resto de su entorno de confianza quieren aportar información sobre lo sucedido. Extraña, incluso, que saliera con vida de lo sucedido, aunque sí resultó herido de bala en una pierna, como advertencia última de lo que vendrá después.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app