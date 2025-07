Coslada pierde otra ayuda pública, ahora para mitigar el ruido de los trenes a su paso por el municipio

Coslada acaba de quedarse sin otra ayuda pública, en este caso para mitigar los efectos del tráfico ferroviario en el centro del municipio, que afecta directamente a muchas viviendas, según ha denunciado la oposición municipal. En los primeros meses de este año, este municipio del ... Corredor del Henares, con una población que supera los 80.000 habitantes, el gobierno municipal, encabezado por su alcalde socialista, Ángel Viveros, había dejado pasar tres subvenciones. Una de ellas era una ayuda de la Comunidad de Madrid de 1,7 millones de euros para rehabilitar viviendas. Desde el gobierno local lo justificaron por «problemas técnicos administrativos», pero en el PP no ven más que «desidia» y «mala gestión» por parte del alcalde. Y ahora, los trenes.

Viveros fue elegido alcalde pese a perder las elecciones municipales, con los votos del PSOE, Más Madrid y Podemos-IU. El partido ganador, el PP, se quedó en la oposición y desde ahí no sale de su asombro ante las continuas pérdidas de oportunidades para lograr ayudas y subvenciones públicas que beneficien a los vecinos.

En el último pleno, el portavoz del Grupo municipal Popular, Francisco Becerra, llevó una pregunta directa al alcalde sobre la última ocasión desaprovechada. Explicó que, con una inversión cercana a los 25 millones de euros para minimizar el ruido producido por el paso de trenes en distintos tramos de varias líneas de Cercanías, Adif estaba finalizando una actuación para mejorar la protección acústica en varios puntos de la Comunidad de Madrid. Esta intervención incluye la instalación de pantallas acústicas a lo largo de 10 kilómetros de vía, según explicó Becerra en su pregunta.

En el caso de las líneas C-2 y C-7, que atraviesan el municipio de Coslada, se prevén actuaciones en el distrito de Vicálvaro, Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares. «Sin embargo, Coslada ha quedado una vez más excluida de esta intervención, al parecer por la falta de una solicitud formal por parte del Gobierno municipal ante el Ministerio de Fomento en su debido momento», denuncia el portavoz popular.

«Se trata de una nueva oportunidad perdida para mitigar los efectos del tráfico ferroviario en el centro del municipio, que afecta directamente a muchas viviendas». El problema acústico se ha visto agravado recientemente por el paso de convoyes de mercancías, «una circunstancia que el propio Gobierno municipal reconoció no conocer hasta hace apenas un mes», insiste el PP.

«¿Tiene previsto el alcalde realizar alguna solicitud de actuación o subvención ante Adif o el Ministerio de Fomento para promover iniciativas dirigidas a minimizar o eliminar las afecciones acústicas provocadas por el paso de la red ferroviaria por Coslada?», preguntó Becerra en el pleno. «¿Va a mover ficha el alcalde o vamos a seguir pasando los trenes y también las oportunidades?»

Desde el gobierno municipal se respondió que «en su momento hubo conversaciones con el ministerio para el soterramiento de las vías». Pero aseguraron que ahora mismo «es imposible soterrar las vías ferroviarias porque pasa el Metro por ahí». Sobre las medidas para mitigar los ruidos de los trenes, se limitaron a señalar que seguirán «trabajando con Adif para minimizar al máximo el ruido a los vecinos».

«Ya no es que no sepan gestionar, es que no quieren», lamentó el portavoz del PP. «Mientras Adif invierte 25 millones de euros en instalar pantallas acústicas en municipios como Torrejón o Alcalá, en Coslada seguimos como siempre: viendo pasar los trenes… y también las ayudas».