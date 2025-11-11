La Comunidad de Madrid lidera la creación de empresas, con un 12 por ciento más, muy por delante de Cataluña

Los datos siguen situando a Madrid como motor económico de España, sin que el resto de regiones se acerque siquiera a su posición. Esta vez lo corrobora la creación de empresas en septiembre, según el informe que ha publicado hoy el Instituto Nacional de ... Estadística (INE). La Comunidad de Madrid lidera la creación de empresas, con un incremento del 12 por ciento el pasado mes de septiembre, según ha destacado este martes la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, durante la inauguración del Centro de Entrenamiento de Pilotos y Tripulantes de cabina de Ryanair en Madrid.

«Hoy volvemos a tener nuevas noticias, creo que es bueno para todos. Hemos conocido el número de creación de empresas en la región, que sube otro 12 por ciento y es el mejor dato que hemos tenido en septiembre en la serie histórica. Madrid vive uno de sus mejores momentos, está de moda, es la región donde todo el mundo quiere estar e invertir», ha presumido la presidenta autonómica madrileña.

Ayuso ha destacado las claves de ese crecimiento, que pasan por la libertad y la estabilidad política en la región: «Aquí encuentran los tres pilares que toda gran empresa busca para sus inversiones a largo plazo, una receta bien conocida y bastante sencilla y, por eso, nosotros la aplicamos siempre: uno, la certidumbre y el respeto por la libertad de empresa; dos, la estabilidad; y tres, un gobierno que actúa con responsabilidad y no como un obstáculo».

Según los datos que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística, la Comunidad de Madrid es la región líder en creación de empresas en septiembre, con 2.159, lo que supone un incremento del 11,9 por ciento respecto al año anterior. Por detrás, se sitúan Cataluña, con 1.618 y Andalucía, con 1.520.

El 23,3 por ciento de las compañías fundadas en España en este periodo han elegido Madrid para iniciar su actividad, casi una de cada cuatro y el capital suscrito por estas alcanza los 78,7 millones de euros, lo que supone el 19,2% por ciento del total nacional.

Entre enero y septiembre de este año, se han constituido 20.847 firmas en la región, el 22,3 por ciento de todas las creadas en España. Si se comparan estas cifras con el mismo periodo de 2024, el crecimiento ha sido de un 5,7% por ciento. Le siguen Cataluña, con 18.192 y Andalucía, con 15.610.

Además, la capitalización de los nueve primeros meses del año asciende a 715,2 millones de euros, el 17,6 por ciento del conjunto estatal. En lo que va de 2025, se han creado cada día 76 negocios en la Comunidad de Madrid, con un capital suscrito de 34.305 euros de media.