Canal de Isabel II duplica los tanques de tormentas para paliar los efectos de posibles riadas en Madrid

El Gobierno regional va a multiplicar por dos el número de tanques de tormentas con los que cuenta en las localidades madrileñas, para estar más preparados ante episodios de lluvias torrenciales. En el Plan Sanea, del Canal de Isabel II, se incorpora esta medida: ... de 75 tanques van a pasar a 150, entre 2025 y 2030, con una inversión bimillonaria que luego revierte porque se le cobra a los vecinos de los municipios afectados con un incremento muy pequeño de su recibo del agua a lo largo de 30 años.

Canal también realiza ensayos de lluvias para conocer el drenaje y la capacidad de absorción de nuevos pavimentos, e incorpora a la detección meteorológica la última tecnología para poder prever al milímetro qué zonas se verán afectadas por lluvias o desembalses.

En el mismo camino de aplicar las últimas novedades a la gestión del ciclo del agua, se están incorporando contadores digitales. De esta manera, si hay ahora 800.000, más del 50 por ciento del total, se quiere llegar a los 1,6 millones instalados. Estos dispositivos permitirán que le llegue a los usuarios todo tipo de información útil: desde alteraciones de consumo, que pueden indicar fugas, a monitorizar la vivienda de una persona mayor que viva sola, lo que permita detectar si no hay movimiento de agua en 24 horas, que algo puede haberle ocurrido.

La digitalización también permitirá que se gane en recursos humanos, porque podrán destinarse a otras funciones los que ahora recogen los datos, por ejemplo.