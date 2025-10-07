Suscribete a
ABC Premium

Canal de Isabel II duplica los tanques de tormentas para paliar los efectos de posibles riadas en Madrid

Incorpora la tecnología a la detección para saber con exactitud qué zonas se verán más afectadas por lluvias o desembalses

La Comunidad de Madrid ensaya un simulador de lluvia para prevenir catástrofes como la dana

Estado en que quedó la zona de Aldea del Fresno tras el paso de la Dana de 2023
Estado en que quedó la zona de Aldea del Fresno tras el paso de la Dana de 2023 JAIME GARCÍA
Sara Medialdea

Sara Medialdea

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Gobierno regional va a multiplicar por dos el número de tanques de tormentas con los que cuenta en las localidades madrileñas, para estar más preparados ante episodios de lluvias torrenciales. En el Plan Sanea, del Canal de Isabel II, se incorpora esta medida: ... de 75 tanques van a pasar a 150, entre 2025 y 2030, con una inversión bimillonaria que luego revierte porque se le cobra a los vecinos de los municipios afectados con un incremento muy pequeño de su recibo del agua a lo largo de 30 años.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app