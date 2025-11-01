El bus-VAO de la A-2, en marcha en 2026 desde Torrejón a Madrid

Unas balizas luminosas, de color verde o ámbar, marcarán cuándo el Bus-VAO de la A-2 está funcionando y por dónde se puede entrar o salir de él. Esta señalización se completará con pantallas verticales luminosas. Y de este modo, el carril izquierdo, tanto de ... salida como de entrada a Madrid por esta autovía, se convertirá en las horas puntas de entrada y los viernes, también en las de salida, en un Bus-VAO por el que sólo puedan pasar el transporte público, vehículos de alta ocupación (más de dos pasajeros), motos o vehículos de emergencia.

Recorrido de la primera fase del tramo Bus-VAO de la A-2 Sentido entrada a Madrid Sentido salida Embarques Desembarques Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz PK 18,600 M-50 San Fernando de Henares Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas Rejas PK 15,200 Rejas PK 13,600 Coslada Nudo Eisenhower PK 11,400 M-40 Canillejas PK 9,100 Canillejas PK 7,700 Arturo Soria/ Josefa Valcárcel PK 5,800 MADRID M-30 Avenida de América Intercambiador Av. de América 1 km Fuente: DGT / ABC Recorrido de la primera fase del tramo Bus-VAO de la A-2 Embarques Sentido entrada a Madrid Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas Sentido salida Desembarques Torrejón de Ardoz PK 18,600 MADRID Canillejas PK 7,700 Rejas PK 13,600 Avenida de América Torrejón de Ardoz Nudo Eisenhower PK 11,400 Canillejas PK 9,100 Rejas PK 15,200 M-50 M-30 Arturo Soria/ Josefa Valcárcel PK 5,800 San Fernando de Henares Intercambiador Av. de América M-40 Coslada 1 km Fuente: DGT / ABC

Todas las administraciones se han puesto de acuerdo en este plan, que comenzó a tomar forma con el convenio firmado en 2019 y ahora se materializa: han sido varios años de estudios y 13,1 millones de euros de inversión que se han pagado a partes iguales por el Ministerio de Transportes, el de Interior, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital.

Ahora, empezará a funcionar en el primer trimestre de 2026, en un principio en pruebas hasta que los usuarios se acostumbren. Porque supone un cambio importante: de momento, echa a andar entre Torrejón de Ardoz y Madrid, y en una segunda fase, aún sin fecha, se prolongará hasta Alcalá de Henares. La idea es que los autobuses y vehículos de alta ocupación puedan utilizar, tanto de entrada como de salida de Madrid, el carril izquierdo de 7 a 9 de la mañana, y los viernes entre las 16 y las 18 horas sólo en sentido salida.

La historia del Bus-VAO de la A-2 se inició muchos años atrás, pero su necesidad era tan perentoria y tan evidente –con 120.000 vehículos por día circulando por esta vía, y unos 3.000 vehículos en hora punta, junto con un 85 por ciento de los coches ocupados por una sola persona y tramos de circulación densa donde no se superaban los 20 kilómetros/hora– que todas las administraciones se pusieron de acuerdo en buscar una solución. Así se ha llegado a la materialización del proyecto que hoy está ya en capilla.

15.000 beneficiarios/día

Y que está más que justificado, si se tiene en cuenta que en la hora punta de la mañana, transitan unos 4.500 automóviles que transportan a 5.000 personas, mientras que 125 autobuses canalizan más de 5.500 viajeros: más de la mitad de las personas acceden en transporte público por autobús. De acuerdo con los cálculos que han hecho en la DGT, la medida beneficiará a unos 15.000 viajeros al día, que reducirán su tiempo de entrada o salida a Madrid como media en un 25 por ciento, lo que supondrá ahorrarse en conjunto 500.000 horas anuales, y reducir en 900 toneladas al año las emisiones de CO2.

Lo primero a destacar que es un carril Bus-VAO que no lleva aparejada ampliación de las vías. Las obras ya están hechas: han consistido en la instalación de 1.779 balizas luminosas, unidas con un cable que se extiende a lo largo de 28 kilómetros. «No añadimos infraestructura, sino tecnología para hacer aquella más eficaz», explican los responsables del proyecto.

El Bus-VAO funciona así: las balizas encendidas suponen que el carril está activo. Si están en verde, equivalen a una línea discontinua, que se puede atravesar: son las zonas de acceso o abandono del carril, marcadas con señalización vertical luminosa. Si están en ámbar, son como una línea continua, que no se puede cruzar ni para salir ni para entrar. Si las balizas están apagadas, significa que el carril es de uso libre por todos los vehículos.

Paneles luminosos

La tecnología permite así contar con este carril reversible, en los días, horas y momentos en que las circunstancias lo requieran. Los paneles luminosos informarán de cuándo puede utilizarse o no el Bus-VAO, para evitar cualquier confusión. Se va a utilizar para ello una señalética nueva y diferente a la actual, señales verticales de color naranja, y avisos para que los conductores que se incorporen a la vía sepan si el Bus-VAO está activado o no.

Habrá, aseguran los técnicos, espacio suficiente para entrar o salir del carril por las zonas de embarque: 400 metros para entrar y 700 para las salidas. En el sentido de entrada a Madrid, habrá embarques en Torrejón, en San Fernando de Henares y el enlace de Rejas, y un tercer embarque tras el nudo de Canillejas. Desde cada uno de ellos, los autobuses circularán sin paradas, con una única salida al final, en Avenida de América. Ese desembarque final se producirá pasado el enlace de la A-2 con la M-30, que no podrán coger los vehículos que utilicen el Bus-VAO.

En cuanto a los autobuses, deberán realizar un trenzado «complejo», reconocían, atravesando desde el carril izquierdo los otros dos carriles hasta llegar a la salida hacia el intercambiador, que será en las horas punta sólo para uso del transporte público. No obstante, aseguran haber realizado numerosas simulaciones, y han elegido un punto más allá de la M-30 para esquivar las retenciones que se generan en ese punto: habrá unos 400 metros para hacer ese cambio de carriles.

En sentido salida de Madrid, están previstos dos embarques y dos desembarques. Los primeros estarán antes del nudo de Canillejas, en Arturo Soria/Josefa Valcárcel, para poder tomar desde allí la M-40 y la M-14; y en el nudo Eisenhower (pk 11,400). Los desembarques estarán en Canillejas y en Rejas (pk 15,200), donde finaliza el carril.

El Bus-VAO de la A-2 está pensado para turismos con dos o más ocupantes, transporte público, motocicletas y vehículos de emergencias. No podrán utilizarlo los coches eléctricos si sólo llevan un ocupante, algo que si se permite en el Bus-VAO de la A-6 pero va a eliminarse, apuntaron ayer desde la DGT.

Para que todo funcione mejor, los responsables del proyecto han realizado algunas mejoras: en la salida de Arturo Soria colindante con el colegio Montessori, se ha separado el flujo de la circulación en la A-2 de las calles que llegan al colegio, y se ha habilitado una zona como pequeño aparcamiento. Además, se ha mejorado el acceso de la A-2 al aeropuerto, y el enlace de Rejas, duplicando la capacidad.

Habrá instalados equipos de lectura de matrícula y de detección de ocupación, que garantizan sanciones para quienes viajen solos o entren y salgan por lugares no permitidos. La sanción se elevará a los 200 euros, recuerdan, aunque también insisten en que en un principio, el sistema entrará en marcha de forma progresiva y con la flexibilidad necesaria para dar tiempo a los usuarios a acostumbrarse a su funcionamiento.

Con la puesta en marcha del Bus-VAO de la A-2, el Consorcio Regional de Transportes ha tenido que planificar y reorganizar las líneas que transitan por este corredor. Una vez que se ponga en funcionamiento, pasarán por el Bus-VAO sentido entrada a Madrid el 59 por ciento de las expediciones de líneas procedentes de Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz y los municipios del entorno: las correspondientes a los números 223, 224, 224A, 226, 227, 229 y 261. Los viernes por la tarde, en sentido salida de Madrid el porcentaje de líneas que discurrirán por este nuevo carril será del 50 por ciento.

Un viaje cada dos minutos

En cuanto a las líneas procedentes de Coslada, San Fernando de Henares, Mejorada del Campo y Velilla de San Antonio (las número 281, 282, 283 y 284), el 43 por ciento de las expediciones de sentido entrada a Madrid circularán por el Bus-VAO, y los viernes por la tarde, en sentido salida, serán el 40 por ciento las que vayan por él.

Es decir, que de un total de 152 expediciones de entrada a Madrid en días laborables, 77 van a hacer uso del Bus-VAO, lo que supone una expedición cada dos minutos, calculan. «No se perderá ninguna parada en los itinerarios: simplemente, habrá algunos autobuses que hagan el recorrido directo por el carril bus, y otros que sigan con las rutas habituales», señalan los responsables del proyecto. En unos meses podrá comprobarse.