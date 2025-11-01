Suscribete a
El bus-VAO de la A-2, en marcha en 2026 desde Torrejón a Madrid

Por el carril izquierdo, sin separación física, marcado con luces y de entrada, sin paradas hasta Avenida de América

Habrá cámaras y lectores de matrícula, y la multa por entrar o salir de forma incorrecta será de 200 euros

Carteles señalizando el Bus-VAO de la A-2
Sara Medialdea

Madrid

Unas balizas luminosas, de color verde o ámbar, marcarán cuándo el Bus-VAO de la A-2 está funcionando y por dónde se puede entrar o salir de él. Esta señalización se completará con pantallas verticales luminosas. Y de este modo, el carril izquierdo, tanto de ... salida como de entrada a Madrid por esta autovía, se convertirá en las horas puntas de entrada y los viernes, también en las de salida, en un Bus-VAO por el que sólo puedan pasar el transporte público, vehículos de alta ocupación (más de dos pasajeros), motos o vehículos de emergencia.

