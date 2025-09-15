Un bus sin conductor recorrerá la Casa de Campo de Madrid hasta finales de octubre

El bus sin conductor que recorrerá Casa de Campo hasta el 24 de octubre

Un autobús eléctrico y sin conductor transportará a los madrileños por 1,8 kilómetros de la Casa de Campo de Madrid desde este martes y hasta el próximo 24 de octubre. Esta propuesta, que se encuadra dentro de la programación de la Semana Europea de la Movilidad.

Este vehículo autónomo con capacidad para 12 personas prestará servicio de lunes a viernes, en horario de 12.00 a 17,00 horas, en un recorrido circular. El trayecto, de carácter gratuito para todo aquel viajero que desee conocerlo y contará con un total de seis paradas.

El proyecto cuenta con un sistema de sensores avanzado que registra y procesa en tiempo real todos los parámetros relevantes de la operación: desde la velocidad, la aceleración y la trayectoria, hasta el estado de las puertas, rampas de accesibilidad, intermitentes o sistemas de seguridad.

El autobús autónomo es capaz de reconocer carreteras, semáforos, peatones y ciclistas, y decidir por sí mismo cuándo acelerar, frenar o girar, necesitando la intervención del conductor sólo en casos muy excepcionales, informan desde el Ayuntamiento de Madrid.

El año pasado, la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid ya demostró su apuesta por la innovación en materia de movilidad sostenible y este vehículo, fruto de la investigación en el Centro Tecnológico de Automoción en Galicia (CTAG), ya realizó un pequeño recorrido lineal en las inmediaciones de la plaza de Cibeles.