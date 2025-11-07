Ayuso presume de que Madrid concentra el 80 por ciento de las inversiones de Oriente Medio por su política liberal

Isabel Díaz Ayuso ha participado este viernes en el foro de inversión deportiva de Oriente Medio, Middle East Sports Investment Forum (Mesif), que acoge la capital como epicentro de atracción de grandes eventos deportivos y que se ha celebrado en el estadio Santiago ... Bernabéu. La presidenta regional madrileña ha subrayado que la región es el principal destino de los negocios de estos países fuera de sus fronteras, con casi el 80 por ciento del total nacional y 12.000 millones de euros.

«Venir a Madrid es pensar en vida, familias, alegría y prosperidad», ha defendido Ayuso en este foro de inversión. La presidenta ha presumido del modelo liberal que representa la Comunidad de Madrid, con la fiscalidad más baja de toda España y al ser la única región sin impuestos propios. Una región, ha dicho, que «apuesta por la seguridad jurídica, la estabilidad y la confianza en políticas liberales respetuosas con el patrimonio y las empresas».

Ese modelo, según sostienen en la Comunidad de Madrid, permite atraer el 70 por ciento de toda la inversión extranjera de España, con una economía que supone el 20 por ciento del PIB y que genera uno de cada cuatro compañías y puestos de trabajo en España.

Respecto al deporte en esta región, Ayuso ha explicado en este foro celebrado en el Santiago Bernabéu que en Madrid supone «casi la cuarta parte de la industria deportiva del país».

«Somos un escaparate en todo el mundo», ha presumido la presidenta, quien ha recordado eventos internacionales que atrae Madrid como la celebración del próximo Gran Premio de España de Fórmula 1 en 2026, la NFL, el Maratón Internacional de Madrid, el próximo EuroBasket en 2029 o el Mundial de Fútbol de 2030.