El juicio al hermano de Sánchez y Gallardo arrancará el 9 de febrero

Ayuso presume de que Madrid concentra el 80 por ciento de las inversiones de Oriente Medio por su política liberal

La presidenta madrileña destaca en un foro de inversión celebrado en el Bernabéu que esta región tiene la fiscalidad más baja de toda España y es la única sin impuestos propios

Educación propone el colegio público Cardenal Herrera Oria como sede de la primera Escuela Europea Acreditada de España

Isabel Díaz Ayuso, junto a Emilio Butragueño y el consejero Mariano de Paco (a la izda.)
Mariano Calleja

Madrid

Isabel Díaz Ayuso ha participado este viernes en el foro de inversión deportiva de Oriente Medio, Middle East Sports Investment Forum (Mesif), que acoge la capital como epicentro de atracción de grandes eventos deportivos y que se ha celebrado en el estadio Santiago ... Bernabéu. La presidenta regional madrileña ha subrayado que la región es el principal destino de los negocios de estos países fuera de sus fronteras, con casi el 80 por ciento del total nacional y 12.000 millones de euros.

