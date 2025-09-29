El Ayuntamiento de Madrid dicta orden de cese de actividad contra el hostal ilegal del Parque de las Avenidas

El Ayuntamiento de Madrid ha dictado este lunes orden de cese de actividad contra el hostel del Parque de las Avenidas, ha confirmado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, desde las obras de la A-5.

La Policía Municipal giró visita de inspección el pasado viernes al hotel del número 9 de la calle Baviera y levantó acta por la actividad que allí se estaba prestando, para la que no tenía del título habilitante necesario. «Hoy hemos dictado el cese de esta actividad», ha trasladado Carabante.

La actividad podrá reanudarse una vez que se obtenga la licencia, un trámite que ahora mismo se encuentra en el pleno proceso administrativo. El Ayuntamiento dio trámite de audiencia a los vecinos que han alegado observaciones en relación a esa licencia «y se procederá a llevar a cabo la inspección de que se cumple con el proyecto ejecutado, el que corresponde».

Si es así, el Consistorio tendrá que dar la licencia para «desarrollar la actividad de hostel y no la actividad dotacional de acogida de inmigrantes». En ese caso se daría traslado a la Comunidad de Madrid, «que es quien tiene que velar por el cumplimiento de las condiciones de hostel en cada uno de los lugares».

También desde la A-5 el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido a los propietarios del hostel que no se sigan colocando en una situación de rebeldía una vez que no tienen la licencia correspondiente porque, de hacerlo, obligaría al Ayuntamiento a adoptar acciones mayores en forma de clausura.

«Vamos a ser contundentes con ese hostel. Si no tiene licencia se da la orden de cese de actividades. Si ese hostel pretende una actividad diferente de la que tiene que tener autorizada, también procederemos de inmediato, que no piense que va a poder dedicarlo a alojamiento de acuerdo con organizaciones de inmigrantes», ha advertido Almeida.

Abierto desde el pasado viernes

El ir y venir de turistas al Velvet Hostels, el polémico albergue junto al Parque de las Avenidas (Salamanca) y antiguo centro de salud, ubicado en el número 9 de la mencionada vía, transcurre con normalidad, como si sobre el lugar no pesara la acusación de operar sin licencia. Fue el pasado viernes, con su apertura, cuando empezaron a dejarse ver los primeros huéspedes. Ocurrió la misma mañana en la que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, anunció que el establecimiento hostelero no abriría al no contar con la licencia de primera ocupación y de funcionamiento.

«Es una vergüenza. Y él, un cara dura», expresaban este fin de semana los vecinos del barrio de la Guindalera, dirigiéndose al egipcio Ibrahim Mohamed Zakaria, el propietario del mencionado albergue turístico y empresario con otro hostal en Pacífico (distrito de Retiro) y en el barrio de Portazgo (distrito de Puente de Vallecas), investigado hace menos de tres años por presunto tráfico de personas. «Montó el negocio [un hostal para acoger a inmigrantes en situación de emergencia] a espaldas de la comunidad de vecinos. Un agravante importante es que el local no reúne las condiciones necesarias de habitabilidad». Entre las supuestas irregularidades, señalan que la salida de emergencia no es operativa y que el proyecto incumple los estatutos de las comunidades afectadas –que prohíben este tipo de negocios–.

«En el mejor de los casos, podría servir para un estancia de una noche, pero no para vivir de manera permanente, como pretende el propietario. Se trata de un espacio con literas –391 metros cuadrados, cinco habitaciones y capacidad para 35 personas, con un aforo de 51–, sin zonas comunes ni cocina. Además, la salida de emergencia es falsa, puesto que no conduce directamente a la calle. Es una ratonera», contaba uno de los vecinos.