Atraco a punta de navaja en un local de apuestas de Moratalaz: se llevan toda la recaudación

La Policía Nacional investiga el atraco cometido pasada la medianoche de ayer en un local de apuestas en el corazón de Moratalaz. Estos establecimientos, desde su legalización, vienen siendo objeto de asaltos por grupos organizados, pues hay bastante dinero en efectivo en el ... interior.

Este suceso ocurrió a las 00.50 horas de ayer viernes. Según ha podido saber ABC, el ladrón debía de estar al tanto de que a la una cerraba el establecimiento. Se llama El Dorado y se encuentra en los números 135 y 137 de la avenida de Moratalaz.

El individuo entró con un casco de moto puesto, para evitar que las cámaras de videovigilancia del local grabaran su rostro. Portaba un cuchillo y, con él, amenazó al encargado, que precisamente estaba cuadrando la caja antes de echar el cierre.

El trabajador no tuvo otra opción que entregarle el dinero, un montante de 4.000 euros, según lo declarado en la denuncia. El atracador huyó a pie.