Atraco a punta de navaja en un local de apuestas de Moratalaz: se llevan toda la recaudación

El delincuente, con un casco y arma blanca, se apoderó de 4.000 euros tras intimidar al encargado del establecimiento

Carlos Hidalgo

La Policía Nacional investiga el atraco cometido pasada la medianoche de ayer en un local de apuestas en el corazón de Moratalaz. Estos establecimientos, desde su legalización, vienen siendo objeto de asaltos por grupos organizados, pues hay bastante dinero en efectivo en el ... interior.

