Una mafia china secuestra a un cocinero y su familia: maniatado y vendado en el maletero del coche en un ajuste de cuentas en Plenilunio

La Policía ha detenido a los cinco delincuentes y ha liberado al cocinero ruso, que estaba en el maletero, y a sus parientes, que permanecían secuestrados en su vivienda de Puente de Vallecas

Material incautado a los detenidos chinos
Carlos Hidalgo

Esta madrugada, los barrios de San Blas y Puente de Vallecas han sido escenarios de un hecho no muy habitual: el secuestro de un cocinero ruso y de su familia a manos de una mafia china. La Policía Nacional, después de una persecución, ... ha liberado a las víctimas y detenido a cinco asiáticos.

