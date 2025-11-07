Una mafia china secuestra a un cocinero y su familia: maniatado y vendado en el maletero del coche en un ajuste de cuentas en Plenilunio

Esta madrugada, los barrios de San Blas y Puente de Vallecas han sido escenarios de un hecho no muy habitual: el secuestro de un cocinero ruso y de su familia a manos de una mafia china. La Policía Nacional, después de una persecución, ... ha liberado a las víctimas y detenido a cinco asiáticos.

Según ha podido saber ABC, los hechos han ocurrido sobre las tres de la madrugada. Los agentes fueron comisionados al restaurante Reino Asador, en la calle de Arrastia, muy cerca del centro comercial Plenilunio. Se trata de un local de comida asiática muy grande. Allí, tres de los implicados se disponían a entrar con armas de fuego cuando intentaron huir al ver la presencia de los agentes, en un coche MG. Dos fueron apresados y uno fue que subió al vehículo y escapó.

En la persecución, tiraron una pistola detonadora en la calle de Samaniego con Navarida. Llegó a circular en dirección contraria, a gran velocidad. Hasta intentó embestir al coche patrulla y también atropellar a los policías, que tuvieron que disparar sus armas reglamentarias.

El conductor, finalmente, se bajó del MG y salió corriendo a pie en Samaniego, donde se deshizo de su pistola, además de una peluca y una linterna inmovilizadora eléctrica. Paralelamente, los agentes, en una batida, encontraron a un cuarto chino, que también fue apresado. En el maletero del coche estaba el cocinero ruso, amordazado y con cinta americana en la boca.

Más de una hora después, al ir a registra la vivienda de la víctima, en Puente de Vallecas, los policías encontraron a tres familiares del ruso también amordazados en la casa, con un quinto chino custodiándoles para que no escaparan. Llevaban también los ojos vendados. Es el quinto detenido.

La pistola de la banda ABC

La secuencia de los hechos tuvo que ser inversa cronológicamente. Lo que se investiga es que la banda irrumpiera en casa del cocinero, mantuviera secuestrada allí a su familia y a él se lo llevaran al restaurante de Plenilunio para robarle, explican a ABC fuentes del caso.