Israel aprueba el plan de paz y prepara el intercambio de rehenes y prisioneros

Aranjuez se rebela e irá a los tribunales contra las plantas fotovoltaicas por poner en peligro ser Patrimonio de la Unesco

Temen que peligre la declaración como Patrimonio Mundial de la ciudad, como alerta la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

La energía solar española, lista para saltar al agua

Cartel en el barrio de La Montaña, en Aranjuez, sobre el que se han escrito protestas contra las plantas fotovoltaicas BELÉN DÍAZ
Sara Medialdea

Madrid

Dos años y medio oponiéndose a los proyectos para instalar plantas fotovoltaicas junto a Aranjuez han llegado hasta los tribunales. El ayuntamiento ribereño acaba de aprobar, por unanimidad de todos los grupos políticos, emprender acciones judiciales contra la instalación de estas plantas en el ... entorno del municipio, que cuentan con el aval del Ministerio de Transición Ecológica, que formuló Declaración de Impacto Ambiental favorable y autorización administrativa. Dicen en el consistorio que perjudican al entorno natural –obligando a talar miles de olivos y desprotegiendo especies–, causa molestias a los vecinos –hay zonas residenciales y hasta colegios a 25 metros de algunas de las futuras plantas– y puede poner en peligro la declaración de Aranjuez como Patrimonio Mundial.

