El alquiler por semanas crece en Valdebebas: 7.000 camas más en 2027

Valdebebas vive un proceso de transforma mirando hacia la llegada de la Fórmula 1 a Madrid. Así, a la apertura de nuevos hoteles en la zona se suma la creación de un nuevo modelo de alquiler: el 'flex living'. Durante los próximos tres años se ... espera la creación en esta zona de la capital de una decena de instalaciones, que permitirá la creación más de 7.000 camas, concentrándose en nuestra región el 60% del total de plazas de todo el país y un 72% de los complejos en construcción.

Según JLL, una consultora inmobiliaria internacional, los cambios demográficos, la movilidad laboral y la búsqueda de flexibilidad redefinen la oferta residencial en todo el país e impulsan este tipo de innovadores proyectos que permiten elegir la duración de la estancia en la vivienda, que puede ir desde unos días o semanas hasta varios meses.

Las grandes ciudades del país concentran el mayor número de camas tanto en 'stock' como las que se están ejecutando. Mientras que Barcelona cuenta con cerca de 3.300 camas operativas y casi 1.800 en proyecto y Valencia con 1.500 disponibles y 1.000 en 'pipeline', Madrid destaca muy por encima de estas dos urbes. La capital concentra hoy el 60% de las plazas actuales –11.375– y el 72% de las camas en construcción –más de 14.000.

De todos estos complejos, Valdebebas, el barrio de la capital con mayores previsiones de crecimiento, es donde se concentran hoy un mayor número de oferta: nueve proyectos de edificios de 'flex living' se encuentran en fase de ejecución y tan solo uno en funcionamiento.

Este último, conocido como Be Casa Valdebebas, abrió en 2023, dispone de 520 estudios y apartamentos de 1 y 2 dormitorios. Según la web de este operador, los inquilinos no tendrían que preocuparse por los suministros –gastos de electricidad, agua, gas, climatización y comunidad están incluidos en el precio–, ni por el wifi o la recepción de paquetería. Los precios de estos apartamentos oscilan entre los 930 y los 1.450 euros.

Los nueve complejos que se encuentran en proyecto en este barrio del distrito de Hortaleza generarán 6.541 de este tipo de apartamentos. De ellos, tan solo la empresa especializada en este modelo The Flexy Living ya se encuentra desarrollando tres edificios que ofrecerá 4.321 camas del total.

El Ayuntamiento de Madrid, consciente de esta nueva tendencia en la capital, ha adjudicado parcelas municipales en este barrio para este fin. Tras sacar tres terrenos a concurso público –con un precio de adjudicación por encima de los 37 millones de euros e integradas en el Patrimonio Municipal del Suelo (PMS)– la empresa adjudicataria es Bext Valdebebas, que cuenta con licencia de actividad para apartahotel de una estrella y se ubica dentro de un entorno que busca sostenibilidad. De los 583 apartamentos de los que se compone este proyecto, el 15% son estudios, el 40% tiene un dormitorio y el 45% restante, dos.

El terreno situado en el número 1 de la calle Emma Penella tiene una superficie de 6.087 metros cuadrados y una edificabilidad de 17.776. El precio de adjudicación ha sido de 16,8 millones de euros. Por su parte, la parcela ubicada en calle Camino de Montoro número 22, suma 7.382 metros cuadrados de superficie y una edificabilidad de 21.556. Su precio de adjudicación ha sido de 20,4 millones de euros.

Eso sí, este modelo no queda encajado en el barrio de Valdebebas. En Vallecas existen ahora mismo dos proyectos en desarrollo y uno que se ha inaugurado este mismo año. Entre los tres, sumarán más de 1.000 camas en esta zona de la capital, de las cuales 285 ya están en funcionamiento, tal y como informan desde JLL a este periódico.