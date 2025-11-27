Suscribete a
El alquiler por semanas crece en Valdebebas: 7.000 camas más en 2027

La capital acoge ya el 60% de las plazas de 'flex living' de España, un modelo de renta temporal en auge

Invertir en habitaciones de hotel en Madrid, el nuevo negocio que impulsa la Fórmula

Fachada de los futuros apartamentos de The Flexy Living en Valdebebas
Fachada de los futuros apartamentos de The Flexy Living en Valdebebas
Amina Ould

Valdebebas vive un proceso de transforma mirando hacia la llegada de la Fórmula 1 a Madrid. Así, a la apertura de nuevos hoteles en la zona se suma la creación de un nuevo modelo de alquiler: el 'flex living'. Durante los próximos tres años se ... espera la creación en esta zona de la capital de una decena de instalaciones, que permitirá la creación más de 7.000 camas, concentrándose en nuestra región el 60% del total de plazas de todo el país y un 72% de los complejos en construcción.

