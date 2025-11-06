Suscribete a
GATOS QUE FUERON TIGRES

Alberto García-Alix, el ladrón de instantes

Cada foto que hace quiere decir una frase, algo que siente y que se escapa al horizonte

Alberto García-Alix, en Sevilla, el año pasado
Hay veces que la memoria conviene recordarla en vida, antes de que acabe y empiece a ser el último hueco por rellenar. Por eso, el gato de hoy no fue tigre, sino que lo es: Alberto García-Alix. El fotógrafo es un Madrid de esquina ... a esquina. De todas sus fotos. De todas sus miradas; a veces sucia, otras bruta, primitiva, pero siempre tierna y sutil, aunque al mirarlas uno vea las cicatrices. Como si eso de hacer fotos fuera, más que un retrato, un instante quieto que no volverá.

