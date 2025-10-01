Alerta en Madrid por los peatones insumisos y 'tecnológicos': más de 3 atropellos al día
Casi un tercio de los muertos en accidentes de tráfico en la región son transeúntes arrollados, muy por encima de la media nacional
Además de la velocidad de los coches, los expertos apuntan al uso del móvil y a la desobediencia de los viandantes
Un joven recién entrado en la veintena camina con la mirada gacha, casi por inercia, hasta llegar a un paso de peatones del distrito de Chamberí. El semáforo, apuntarán más tarde los testigos, luce en su pantalla el monigote de color rojo rojo, el mismo ... que obliga a los transeúntes a detener la marcha mientras el tráfico rodado avanza. Una señal lumínica que no impide la colisión: un vehículo, cuya conductora dará después negativo en las pruebas de alcohol y drogas, acaba de atropellar al citado viandante; quien, siempre según los allí presentes, habría comenzado a cruzar la calzada mientras hablaba por el teléfono móvil. La víctima es trasladada de urgencia al hospital, donde a las pocas horas los médicos no pueden hacer más que confirmar su fallecimiento.
De todos los accidentes de tráfico mortales acaecidos en la Comunidad de Madrid, los peatones atropellados concentran el 31,2 por ciento; es decir, casi un tercio del total de los fallecidos. Este porcentaje coloca a la región a la cabeza de esta negra circunstancia, muy lejos de la siguiente en la lista (Canarias, con un 26,7%), o de la media registrada en España (20,4%). Pero no solo eso. Desde la pandemia, la cifra de arrollamientos a viandantes en la capital supera cada año ampliamente el millar, pasando de los 947 en 2020 a los 1.316 en 2024, según el portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid.
Números, todos, que ponen de manifiesto el riesgo latente de los siniestros con peatones implicados. Los expertos en seguridad vial coinciden en señalar dos importantes razones: por un lado, se conduce a mayor velocidad de la permitida, sobre todo en calles amplias, (algunas de ellas de hasta cuatro carriles por sentido), pero también en estrechas de un solo carril y dirección, con la amenaza aquí añadida de tener un campo de visión menor; y por otro, la poca o nula atención a las señales de circulación de algunos peatones, los más mayores habitualmente por insumisos y los más jóvenes por el uso constante del teléfono móvil o los auriculares.
Todos los atropellos
a peatones desde 2019
Evolución anual
1.601
1.403
1.408
1.142
947
782
Hasta
31/07
2019
20
21
22
23
24
25
Por distritos
8.599
Peatones atropellados
2019-2025
Cada punto en el mapa
representa el atropello de un peatón
1
3
2
1
Centro
Gran Vía
C/ Hortaleza
C/ Toledo
En el distrito de Centro,además de la Gran Vía,
los otros puntos más afectados son las calles
de San Bernardo, Hortaleza y el tramo
de Toledo más próximo al metro de La Latina.
2
Carabanchel
General Ricardos y Nuestra
Señora de Valvanera
Camino Viejo
de Leganés
En Carabanchel (el distrito más poblado de
todo Madrid), la avenida del General Ricardos,
el Camino Viejo de Leganés y las inmediaciones
del cruce entre Nuestra Señora de Valvanera
y Vía Carpetana son los enclaves más críticos.
3
Puente de Vallecas
Avenida de la Albufera
M-30
En Puente de Vallecas, la avenida de la Albufera
(arteria comercial que vertebra el distrito)
concentra el mayor número de siniestros,
repartidos sobre todo en la zona más
cercana a la M-30.
Totales periodo 2019-2025
Hasta 31 de junio de 2025
Centro
752
Puente de Vallecas
703
Carabanchel
674
Salamanca
505
Latina
494
444
Fuencarral-El Pardo
Ciudad Lineal
442
Chamberí
436
Chamartín
424
Tetuán
409
Usera
409
San Blas-Canillejas
403
Arganzuela
387
Retiro
365
Villaverde
360
Hortaleza
358
Moncloa-Aravaca
297
Villa de Vallecas
283
Moratalaz
154
Barajas
151
Vicálvaro
151
Por días de la semana
Lunes
15,1%
Martes
15,8%
Miércoles
16,3%
Jueves
15,5%
Viernes
16,7%
Sábado
11,5%
Domingo
9,1%
Por horas del día
00.00
01.00
800
02.00
Atropellos
03.00
600
04.00
400
05.00
06.00
07.00
475
515
08.00
448
565
09.00
605
10.00
11.00
00.00
12.00
23.00
800
22.00
Atropellos
21.00
600
20.00
624
400
19.00
656
601
18.00
17.00
16.00
598
15.00
618
605
14.00
13.00
12.00
Fuente: Ayuntamiento de Madrid /
ABC / M. Jiménez y J. Torres
Por distritos, Centro, Carabanchel y Puente de Vallecas se reparten los tres puestos más problemáticos en los últimos años, aunque en la práctica estas grandes áreas de la ciudad no presentan una diferenciación en materia de seguridad vial respecto a otras similares. «El tráfico es el que es, cada vez hay más coches y algunos barrios están sobrepoblados», explican las fuentes policiales consultadas, en alusión a un problema que se agudiza con la llegada del otoño. El caso histórico de la urbe es el que más accidentes de este tipo acumula, con la Gran Vía como principal arteria afectada.
«Una de las cosas que más se comenta es que los repartidores van a toda prisa», expone Víctor Rey, integrante de la plataforma vecinal Madrid-Centro, antes de desgranar varios de los puntos conflictivos. «En el paso de peatones de la calle de Atocha, casi al llegar a la glorieta de Carlos V, es increíble la cantidad de gente que cruza en rojo. Cada vez que lo veo me quedo alucinando, date cuenta de que es el eje que conecta el museo Reina Sofía, el barrio de Embajadores y el Paseo del Prado», prosigue, al tiempo que suma a esta negra lista la calle de Hortaleza en su confluencia con la glorieta de Bilbao y el tramo de Toledo más próximo al metro de La Latina.
En Puente de Vallecas, es la avenida de la Albufera (arteria comercial que vertebra el distrito) la que concentra el mayor número de siniestros, a lo largo sobre todo de la parte que comprende las estaciones del suburbano de Portazgo y Puente de Vallecas. Y en Carabanchel, el distrito más poblado de toda la ciudad con 280.685 habitantes empadronados, los enclaves más críticos son la avenida del General Ricardos (con especial acumulación en el entorno de la plaza de Oporto), el Camino Viejo de Leganés y los aledaños de la intersección entre la avenida de Nuestra Señora de Valvanera y Vía Carpetana.
Aumento en otoño
Pese a la creencia popular de que es en el periodo estival cuando más embestidas se producen, un reciente estudio («Caminar seguros. Accidentalidad y riesgos de los peatones en España (2014 - 2023», elaborado por Línea Directa), revela que los meses más problemáticos son octubre, noviembre y diciembre. «En verano, la gente suele bajar a la calle al caer el sol, mientras que a esas horas los conductores circulan más rápido por la falta de vehículos», añaden las mismas fuentes policiales, con la certeza de que esa doble situación aumenta sobremanera el peligro de atropellos.
La vuelta a la rutina, sin embargo, provoca que la ciudad recupere el pulso habitual, con todo lo que eso conlleva. «Cada vez hay más coches y esto provoca que a su vez haya más conductores en tensión», advierte un chófer, con más de dos décadas de servicio en Madrid. Una ciudad en la que, recoge el Anuario Estadístico Municipal del año 2023 (el último disponible para consulta), están matriculados más de 1,8 millones de vehículos. Un parque móvil en claro crecimiento si atendemos a la progresión respecto a 2022, en el que se contabilizaron 1,4 millones de turismos.
Desde ese año (el primero sin restricciones de movilidad tras el Covid), el balance de atropellos se ha mantenido más o menos estable, con una media superior a los tres sucesos diarios en todo el término municipal, incluyendo tanto el casco urbano como las tres vías de circunvalación (M-30, M-40 y M-50) a su paso por el mismo.
Entre los casos más graves registrados en los últimos tiempos está el ocurrido en diciembre del año pasado en la plaza de Neptuno, después de que un hombre de 34 años estrellara su vehículo contra una marquesina de la EMT. A consecuencia del impacto, una de las personas que esperaba el autobús murió allí mismo, mientras que otra sufrió fracturas múltiples en tronco y piernas. El conductor arrojó 1,89 gramos por litro de alcohol en sangre y también dio positivo en drogas.
Al mes siguiente, una niña de solo tres años perdió la vida al cruzar un paso de peatones no regulado por semáforo en Villaverde. El conductor, que dio negativo en las pruebas de detección, reveló a los agentes que no vio a la menor por su escasa estatura. Y ya este verano, un individuo borracho y drogado mató a una mujer que había parado su coche en doble fila para sacar algo del maletero, a la altura del número 159 de Doctor Esquerdo.
