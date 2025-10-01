Alerta en Madrid por los peatones insumisos y 'tecnológicos': más de 3 atropellos al día

Un joven recién entrado en la veintena camina con la mirada gacha, casi por inercia, hasta llegar a un paso de peatones del distrito de Chamberí. El semáforo, apuntarán más tarde los testigos, luce en su pantalla el monigote de color rojo rojo, el mismo ... que obliga a los transeúntes a detener la marcha mientras el tráfico rodado avanza. Una señal lumínica que no impide la colisión: un vehículo, cuya conductora dará después negativo en las pruebas de alcohol y drogas, acaba de atropellar al citado viandante; quien, siempre según los allí presentes, habría comenzado a cruzar la calzada mientras hablaba por el teléfono móvil. La víctima es trasladada de urgencia al hospital, donde a las pocas horas los médicos no pueden hacer más que confirmar su fallecimiento.

De todos los accidentes de tráfico mortales acaecidos en la Comunidad de Madrid, los peatones atropellados concentran el 31,2 por ciento; es decir, casi un tercio del total de los fallecidos. Este porcentaje coloca a la región a la cabeza de esta negra circunstancia, muy lejos de la siguiente en la lista (Canarias, con un 26,7%), o de la media registrada en España (20,4%). Pero no solo eso. Desde la pandemia, la cifra de arrollamientos a viandantes en la capital supera cada año ampliamente el millar, pasando de los 947 en 2020 a los 1.316 en 2024, según el portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid.

Números, todos, que ponen de manifiesto el riesgo latente de los siniestros con peatones implicados. Los expertos en seguridad vial coinciden en señalar dos importantes razones: por un lado, se conduce a mayor velocidad de la permitida, sobre todo en calles amplias, (algunas de ellas de hasta cuatro carriles por sentido), pero también en estrechas de un solo carril y dirección, con la amenaza aquí añadida de tener un campo de visión menor; y por otro, la poca o nula atención a las señales de circulación de algunos peatones, los más mayores habitualmente por insumisos y los más jóvenes por el uso constante del teléfono móvil o los auriculares.

Todos los atropellos a peatones desde 2019 Evolución anual 1.601 1.403 1.408 1.142 947 782 Hasta 31/07 2019 20 21 22 23 24 25 Por distritos 8.599 Peatones atropellados 2019-2025 Cada punto en el mapa representa el atropello de un peatón 1 3 2 1 Centro Gran Vía C/ Hortaleza C/ Toledo En el distrito de Centro,además de la Gran Vía, los otros puntos más afectados son las calles de San Bernardo, Hortaleza y el tramo de Toledo más próximo al metro de La Latina. 2 Carabanchel General Ricardos y Nuestra Señora de Valvanera Camino Viejo de Leganés En Carabanchel (el distrito más poblado de todo Madrid), la avenida del General Ricardos, el Camino Viejo de Leganés y las inmediaciones del cruce entre Nuestra Señora de Valvanera y Vía Carpetana son los enclaves más críticos. 3 Puente de Vallecas Avenida de la Albufera M-30 En Puente de Vallecas, la avenida de la Albufera (arteria comercial que vertebra el distrito) concentra el mayor número de siniestros, repartidos sobre todo en la zona más cercana a la M-30. Totales periodo 2019-2025 Hasta 31 de junio de 2025 Centro 752 Puente de Vallecas 703 Carabanchel 674 Salamanca 505 Latina 494 444 Fuencarral-El Pardo Ciudad Lineal 442 Chamberí 436 Chamartín 424 Tetuán 409 Usera 409 San Blas-Canillejas 403 Arganzuela 387 Retiro 365 Villaverde 360 Hortaleza 358 Moncloa-Aravaca 297 Villa de Vallecas 283 Moratalaz 154 Barajas 151 Vicálvaro 151 Por días de la semana Lunes 15,1% Martes 15,8% Miércoles 16,3% Jueves 15,5% Viernes 16,7% Sábado 11,5% Domingo 9,1% Por horas del día 00.00 01.00 800 02.00 Atropellos 03.00 600 04.00 400 05.00 06.00 07.00 475 515 08.00 448 565 09.00 605 10.00 11.00 00.00 12.00 23.00 800 22.00 Atropellos 21.00 600 20.00 624 400 19.00 656 601 18.00 17.00 16.00 598 15.00 618 605 14.00 13.00 12.00 Fuente: Ayuntamiento de Madrid / ABC / M. Jiménez y J. Torres Todos los atropellos a peatones desde 2019 Evolución anual 1.601 1.408 1.403 1.316 1.142 782 947 Hasta 31/07 2019 20 21 22 23 24 25 Por distritos Cada punto en el mapa representa el atropello de un peatón 8.599 Peatones atropellados 2019-2025 Carabanchel Centro Puente de Vallecas General Ricardos y Nuestra Señora de Valvanera Avenida de la Albufera Gran Vía C/ Hortaleza M-30 Camino Viejo de Leganés C/ Toledo En Carabanchel (el distrito más poblado de todo Madrid), la avenida del General Ricardos, el Camino Viejo de Leganés y las inmediaciones del cruce entre Nuestra Señora de Valvanera y Vía Carpetana son los enclaves más críticos. En el distrito de Centro, además de la Gran Vía, los otros puntos más afectados son las calles de San Bernardo, Hortaleza y el tramo de Toledo más próximo al metro de La Latina. En Puente de Vallecas, la avenida de la Albufera (arteria comercial que vertebra el distrito) concentra el mayor número de siniestros, repartidos sobre todo en la zona más cercana a la M-30. Totales periodo 2019-2025 Hasta 31 de junio de 2025 Centro 752 Puente de Vallecas 703 Carabanchel 674 Salamanca 505 Latina 494 444 Fuencarral-El Pardo Ciudad Lineal 442 Chamberí 436 Chamartín 424 Tetuán 409 Usera 409 San Blas-Canillejas 403 Arganzuela 387 Retiro 365 Villaverde 360 Hortaleza 358 Moncloa-Aravaca 297 Villa de Vallecas 283 Moratalaz 154 Barajas 151 Vicálvaro 151 Por días de la semana Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 15,1% 15,8% 15,5% 11,5% 9,1% 16,3% 16,7% Por horas del día 00.00 01.00 23.00 800 02.00 22.00 Atropellos 03.00 21.00 600 20.00 04.00 624 400 19.00 05.00 656 601 18.00 06.00 17.00 07.00 16.00 08.00 598 565 15.00 09.00 618 605 14.00 10.00 13.00 11.00 12.00 Fuente: Ayuntamiento de Madrid / ABC / M. Jiménez y J. Torres

Por distritos, Centro, Carabanchel y Puente de Vallecas se reparten los tres puestos más problemáticos en los últimos años, aunque en la práctica estas grandes áreas de la ciudad no presentan una diferenciación en materia de seguridad vial respecto a otras similares. «El tráfico es el que es, cada vez hay más coches y algunos barrios están sobrepoblados», explican las fuentes policiales consultadas, en alusión a un problema que se agudiza con la llegada del otoño. El caso histórico de la urbe es el que más accidentes de este tipo acumula, con la Gran Vía como principal arteria afectada.

«Una de las cosas que más se comenta es que los repartidores van a toda prisa», expone Víctor Rey, integrante de la plataforma vecinal Madrid-Centro, antes de desgranar varios de los puntos conflictivos. «En el paso de peatones de la calle de Atocha, casi al llegar a la glorieta de Carlos V, es increíble la cantidad de gente que cruza en rojo. Cada vez que lo veo me quedo alucinando, date cuenta de que es el eje que conecta el museo Reina Sofía, el barrio de Embajadores y el Paseo del Prado», prosigue, al tiempo que suma a esta negra lista la calle de Hortaleza en su confluencia con la glorieta de Bilbao y el tramo de Toledo más próximo al metro de La Latina.

En Puente de Vallecas, es la avenida de la Albufera (arteria comercial que vertebra el distrito) la que concentra el mayor número de siniestros, a lo largo sobre todo de la parte que comprende las estaciones del suburbano de Portazgo y Puente de Vallecas. Y en Carabanchel, el distrito más poblado de toda la ciudad con 280.685 habitantes empadronados, los enclaves más críticos son la avenida del General Ricardos (con especial acumulación en el entorno de la plaza de Oporto), el Camino Viejo de Leganés y los aledaños de la intersección entre la avenida de Nuestra Señora de Valvanera y Vía Carpetana.

Aumento en otoño

Pese a la creencia popular de que es en el periodo estival cuando más embestidas se producen, un reciente estudio («Caminar seguros. Accidentalidad y riesgos de los peatones en España (2014 - 2023», elaborado por Línea Directa), revela que los meses más problemáticos son octubre, noviembre y diciembre. «En verano, la gente suele bajar a la calle al caer el sol, mientras que a esas horas los conductores circulan más rápido por la falta de vehículos», añaden las mismas fuentes policiales, con la certeza de que esa doble situación aumenta sobremanera el peligro de atropellos.

El Samur atiende a una mujer arollada en la avenida de la Albufera emergencias

La vuelta a la rutina, sin embargo, provoca que la ciudad recupere el pulso habitual, con todo lo que eso conlleva. «Cada vez hay más coches y esto provoca que a su vez haya más conductores en tensión», advierte un chófer, con más de dos décadas de servicio en Madrid. Una ciudad en la que, recoge el Anuario Estadístico Municipal del año 2023 (el último disponible para consulta), están matriculados más de 1,8 millones de vehículos. Un parque móvil en claro crecimiento si atendemos a la progresión respecto a 2022, en el que se contabilizaron 1,4 millones de turismos.

Desde ese año (el primero sin restricciones de movilidad tras el Covid), el balance de atropellos se ha mantenido más o menos estable, con una media superior a los tres sucesos diarios en todo el término municipal, incluyendo tanto el casco urbano como las tres vías de circunvalación (M-30, M-40 y M-50) a su paso por el mismo.

Entre los casos más graves registrados en los últimos tiempos está el ocurrido en diciembre del año pasado en la plaza de Neptuno, después de que un hombre de 34 años estrellara su vehículo contra una marquesina de la EMT. A consecuencia del impacto, una de las personas que esperaba el autobús murió allí mismo, mientras que otra sufrió fracturas múltiples en tronco y piernas. El conductor arrojó 1,89 gramos por litro de alcohol en sangre y también dio positivo en drogas.

Al mes siguiente, una niña de solo tres años perdió la vida al cruzar un paso de peatones no regulado por semáforo en Villaverde. El conductor, que dio negativo en las pruebas de detección, reveló a los agentes que no vio a la menor por su escasa estatura. Y ya este verano, un individuo borracho y drogado mató a una mujer que había parado su coche en doble fila para sacar algo del maletero, a la altura del número 159 de Doctor Esquerdo.