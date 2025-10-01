Suscribete a
Alerta en Madrid por los peatones insumisos y 'tecnológicos': más de 3 atropellos al día

Casi un tercio de los muertos en accidentes de tráfico en la región son transeúntes arrollados, muy por encima de la media nacional

Además de la velocidad de los coches, los expertos apuntan al uso del móvil y a la desobediencia de los viandantes

Un coche deja heridos a tres transeúntes tras invadir la acera junto al mercado de Barceló
Aitor Santos Moya

Un joven recién entrado en la veintena camina con la mirada gacha, casi por inercia, hasta llegar a un paso de peatones del distrito de Chamberí. El semáforo, apuntarán más tarde los testigos, luce en su pantalla el monigote de color rojo rojo, el mismo ... que obliga a los transeúntes a detener la marcha mientras el tráfico rodado avanza. Una señal lumínica que no impide la colisión: un vehículo, cuya conductora dará después negativo en las pruebas de alcohol y drogas, acaba de atropellar al citado viandante; quien, siempre según los allí presentes, habría comenzado a cruzar la calzada mientras hablaba por el teléfono móvil. La víctima es trasladada de urgencia al hospital, donde a las pocas horas los médicos no pueden hacer más que confirmar su fallecimiento.

