Los taxistas de Madrid piden una reunión urgente para negociar su última propuesta, que «no es la vía Colau» Anuncian una donación masiva de sangre y comienzan a gestionar microcréditos para los profesionales en situación económica precaria tras 12 días de huelga

Sara Medialdea

Los taxistas piden una reunión urgente con la consejería de Transportes, a la luz de su nueva oferta que «no es la vía Colau», y deja en blanco el horario de precontratación. Recuerdan que el presidente regional Ángel Garrido «dijo que estaría dispuesto a negociar todo menos la precontratación de VTC, que es asunto del ayuntamiento». Y que la alcaldesa Carmena «el jueves dijo que regularía esto a través de una ordenanza en función de sus competencias y de las que le habilite la Comunidad». Desde el comité de huelga se ha insistido en que «no se quiere erradicar ni echar a nadie, sólo que se cumpla la ley».

El sector del taxi ha comenzado a solicitar microcréditos para los profesionales en una situación económica más débil, a las doce días de huelga. El portavoz de los taxistas, Julio Sanz, ha anunciado además que harán campañas masivas de donación de sangre. Mañana los taxistas participarán en la manifestación prevista entre Atocha y Sol por los pensionistas porque «queremos jubilarnos en el taxi». Su intención, en este momento, es continuar el paro.

Sanz ha insistido en la necesidad de que sea la Comunidad de Madrid quien modifique la ley de Transporte para incluir las VTC, que ahora no aparecen reflejados. Esta regulación exprés de la ley es justamente la que ofreció el presidente Garrido cuando se reunió con las asociaciones del sector, el primer día de la huelga, hace ahora 12 días. Los taxistas piden que esa modificación de ley proporcione más atribuciones al Ayuntamiento para que éste pueda regularizar en su ordenanza las VTC, especialmente en lo relativo a horarios de precontratación. No obstante, esta misma mañana el presidente Garrido insistía en que no negociará la eliminación de otro sector, y que entiende que este es un asunto de ámbito nacional.

Además, Sanz ha asegurado que en un plazo de unos dos meses, «casi con toda seguridad antes de acabar el mandato», habrá una nueva ordenanza municipal que regulará este tema, pero la profundidad de sus medidas dependerá de las competencias que puedan abordar.

Respecto a su marcha atrás en el tema de la precontratación, línea roja hasta la fecha, el representante de los taxistas asegura que no es tal sino una flexibilización para lograr un acuerdo. Quieren que el presidente Garrido recoja en la reforma de la ley del Transporte esta competencia municipal, de manera que la ordenanza que luego la aplique no pueda ser tumbada en los tribunales si es recurrida.

Para acallar las voces que critican la estrategia seguida en este conflicto por los taxistas, Julio Sanz recuerda que un 95 por ciento de los participantes en la consulta realizada a tal efecto se mostraron dispuestos a ir a una huelga indefinida.

Los taxistas han dado información sobre el taxista arrollado por un vehículo VTC al inicio de la huelga, cuando cortaba una vía de acceso: ya no está en coma inducido y evoluciona favorablemente en el hospital.