Una policía acusa a Isa Serra: «Me dijo que mi hijo tendría que coger un arma y pegarme un tiro» El TSJM juzga a la diputada de Podemos, que se enfrenta a una petición de 23 meses de cárcel por desórdenes públicos, atentado, lesiones y daños durante su participación en un desahucio en 2014: «Tenía miedo de la situación»

Con un semblante completamente serio, la diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, se ha sentado esta mañana en la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) donde se la juzga por presuntos desórdenes públicos, atentado, lesiones y daños durante un desahucio que tuvo lugar en enero de 2014 en el barrio de Lavapiés. La acusada ha reiterado su inocencia a la llegada al Tribunal, asegurando que los delitos que se le imputan son «falsos» y confiando en que saldrá «absuelta» ya que no existen, dice, pruebas contra ella.

La declaración de Serra ha comenzando en torno a las 10.15 horas. «Volvía de la Facultad, donde estaba estudiando un máster y cuando iba a casa vi que había un desahucio», ha respondido la diputada ante preguntas de la fiscal sobre la secuencia cronológica de los hechos, asegurando que no había quedado con nadie y que no iba a propósito al desahucio. Según la declaración de Serra, cuando ella llegó al lanzamiento, alrededor de las 11.30 horas, había sesenta personas concentradas en el lugar de forma pacífica. Fue cuando la Policía abandonó la calle de Mesón de Paredes con Tribulete cuando comenzaron los insultos y el lanzamiento de objetos. «Los hechos que se me imputan son falsos. No tiré ningún tipo de objeto a los agentes», ha manifestado la diputada, con voz titubeante, y también ha asegurado que cuando la Policía «estaba cargando», ella se apartó del lugar «porque tenía miedo de la situación». «Me alejo de las cargas policiales», ha reiterado Serra, quien también ha negado que participara en la sentada para impedir que los furgones policiales abandonasen el lugar.

Es más, ha indicado que ella se mantuvo donde inicialmente estaba el cordón policial, sin acercarse a la plaza de Lavapiés, lugar al que se dirigieron los agentes, seguidos de algunos manifestantes. Isa Serra ha aseverado que no se encontraba entre este grupo y que fueron ellos los que insultaron y agredieron a la Policía, tirándole objetos. «Yo me quedo en Mesón de Paredes, no me acerco hasta la plaza. Vi cómo esas personas van hacia la Policía y les tiran objetos. Yo no tiré nada», ha concluido la declaración de Serra.

La polémica ha llegado después, cuando tenía que comenzar la declaración de dos policías nacionales, testigos de los hechos. Los dos citados han manifestado que no estuvieron presentes en los hechos que se juzgan hoy y que no formaban parte del operativo. Este ha sido el único momento en que Serra se ha mostrado relajada e, incluso, se ha atrevido a sonreír. Posteriormente, ha dado inicio la declaración de agentes del Cuerpo Municipal. «Al principio podían ser diez o quince personas, luego se iba acumulando más gente. Nos estaban intentando marear durante todo el día. Al final del desahucio había un montón de gente», ha dicho el primer agente municipal en declarar: «Venían con la intención de insultarnos, escupirnos, llamarnos drogadictos». El agente ha indicado que el desahucio tardó «demasiado» en producirse y que eso «contribuyó a que se acumulara más gente».

«Desde que somos unos hijos de puta, desde que nuestros mandos nos dan droga, que si no nos daba vergüenza hacer lo que hacíamos... Todas esas lindeces nos dijeron», ha incidido el policía, relatando que tuvieron que ponerse el casco por los objetos que les lanzaban. Él fue uno de los agentes que reconoció a Isa Serra entre las participantes. «Serra estaba entre los manifestantes. Sin ningún género de dudas. Era una de las que nos tiraba cosas y nos insultaba», ha subrayado el agente, haciendo hincapié en que Serra «estaba arropada por los demás»: «Nos querían intimidar. Mantuvimos el cordón para que no se acercaran». «Alguien de la plataforma, no digo que fuera ella, nos abrió el portón de la furgoneta. Hubo un momento en que estuvieron encima nuestra», ha explicado el testigo, indicando que les tiraron objetos como «adoquines y macetas». «A una compañera le dieron un ladrillazo y la dejaron un poquito inconsciente», ha asegurado, sin poder decir si fue Isa Serra la que tiró el objeto.

«Yo sé que nos insultaron pero no sé qué insultos nos dijo. Sé que estuvo allí y nos estuvo insultando», ha dicho el agente ante las preguntas del abogado de Isa Serra. «Sé que estuvo allí y que fue una de las instigadoras del dispositivo que ellos habían montado, pero no me fijé en ella todo el rato», ha continuado el agente, incurriendo en una especie de contradicción, que estaba en esos momentos protegiendo el cordón policial.

«¿En qué momento vio a la acusada lanzar objetos?», ha preguntado el abogado al agente. «Sé que lanzó, pero no sé en qué momento, no puedo concretarlo. Tampoco puedo concretar qué objetos lanzó», ha respondido él, alegando que ha pasado «mucho tiempo» desde que sucedieron los hechos. Los agentes tardaron 20 días en denunciar lo ocurrido y las agresiones, después de que se lo indicasen «los mandos» policiales.

Ha sido el segundo de los policías municipales, responsable de las dos líneas del cordón policial, en declarar en identificar claramente a Isa Serra como líder del grupo. «¿Entre las personas manifestantes pudieron detectar un grupo o a alguna persona que llevara la voz cantante?», ha preguntado la fiscal. «Sí, como responsable de las dos líneas de actuación tenía que estar en los dos puntos para conocer la versión de los agentes que estaban en el control», ha manifestado. «¿Esa persona fue alguna de las que identificó?», ha incidido la fiscal. «Sí, la que en este momento enjuician», ha sido su contundente respuesta: «Como responsable, tenía que estar pendiente. Ella nos perseguía con insultos y lanzaba objetos desde una distancia de cinco o diez metros de nosotros. Me fijé en ella, sin ninguna duda». Según el agente, Isa Serra estaba presente cuando otra policía fue increpada y resultó herida. «La compañera sufrió un fuerte golpe en casco, tanto que dañó el casco. Sufrió lesiones en el cuello. La tuve que meter en el furgón para protegerla».

Los testimonios más duros, y los que más pueden preocupar a la acusada, han llegado pasadas las 13 horas. Dos agentes, mujeres, han acusado directamente a Isa Serra, siendo capaces de decir los insultos que la investigada les dijo hace seis años. «Dos mujeres, ella y otra chica, se ensañaron conmigo desde el primer momento por el hecho de ser mujer», ha explicado a la fiscal la primera de estos testigos. Según ella, «hija de puta, no te quiere nadie, con todo lo que hemos luchado por las mujeres mira dónde estás tú ahora, tus hijos se avergonzarían de ti» fueron algunos de los insultos que le profirieron. La testigo no ha podido evitar que se le entrecortase la voz al recordarlo y emocionarse. Isa Serra era, según su relato, la cabecilla.

La segunda agente ha coincidido en el testimonio. Esta fue una de las policías lesionadas después de que un objeto contundente le cayese en la espalda, provocándole una contusión en el cuello y cefaleas, pero no ha podido concretar si fue Isa Serra la que lanzó el objeto. Sí ha relatado los insultos: «Tu hijo tendría que coger un arma y pegarte un tiro», le dijeron Isa Serra y otra mujer el día de los hechos.

Los incidentes ocurrieron durante un desahucio que tuvo lugar el 31 de enero de 2014. Todo empezó, según se recoge en el auto de acusación, a las 7.30 horas, cuando dos policías nacionales y diecisiete municipales establecieron el cordón de seguridad para poder ejecutar el lanzamiento. En ese momento, aparecieron en las inmediaciones unas cincuenta personas que dijeron pertenecer a la plataforma Stop Desahucios, entre ellas, la diputada de Podemos, que increparon a los agentes con gritos, insultos y empujones. «Este desahucio lo vamos a parar», recoge el auto de acusación que les dijeron en el momento inicial.

Según la Sala de Civil y Penal del Tribunal, Serra era «una de las personas que insultaba y lanzaba objetos contundentes contra los agentes, llevando la voz cantante de un modo particularmente agresivo» y «realizaba funciones de liderazgo de los grupos de protestas». Dos de los agentes del Cuerpo Municipal resultaron heridos cuando finalizó la práctica de la diligencia judicial, cuatro horas y media más tarde, después de que se produjese una sentada de los manifestantes en el lugar cuando la Policía intentaba salir del barrio de Lavapiés. «Con una actitud violenta comenzaron a insultarles con frases como hijos de puta, asesinos, vergüenza me daría ser Policía», recoge el auto.

El Ministerio Fiscal considera, por su parte, que la acción se hizo «puestos de común acuerdo, amparados en la fuerza del grupo, con el fin de atentar contra la paz pública y el normal desarrollo de la convivencia ciudadana». Y va más allá: «Con absoluto desprecio hacia la autoridad que representaba la fuerza policial», que «estaba debidamente uniformada y el ejercicio de sus funciones». El escrito de acusación establece que, además de escupir, Isa Serra y su grupo también lanzaron botellas, piedras, adoquines, tiestos, macetas y objetos pesados como papeleras a los agentes. Incluso llegaron a abrir un portón de uno de los furgones en marcha, causando daños a dos vehículos policiales. Fueron los propios agentes , hasta ocho, los que la reconocieron e identificaron como partícipe activa en los hechos.

Además, acusan directamente a la portavoz de Podemos, que por entonces tenía 24 años, de insultar a una agente. «Cocainómana, mala madre, hija de puta, con todo lo que hemos luchado las mujeres contigo se pierde todo, no te quieren ni tus propios hijos», habría dicho Serra a la policía, algo que la política ha negado. Por ello, la Fiscalía pide para ella 23 meses de prisión, imputándole los delitos de desórdenes públicos, atentado, lesiones y daños, pero aprecia que, en este caso, concurre la circunstancia atenuante como «muy cualificada» de dilaciones indebidas, ya que los hechos tuvieron lugar hace seis años. Para los dos agentes heridos piden una indemnización de 5.250 euros.