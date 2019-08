PSOE y Más Madrid reprochan al vicepresidente Aguado hablar de «aídos y pajines» Critican que justifique así la falta de paridad en el Gobierno regional. La vicealcaldesa Villacís recuerda al PSOE que sus dos candidatos el 26-M eran hombres

Varios políticos y políticas de PSOE y de Más Madrid, como Ángel Gabilondo, Cristina Narbona, Íñigo Errejón o Inés Sabanés, han reprochado al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, que mencionara en entrevista a ABC a dos exministras socialistas, Bibiana Aído y Leire Pajín, refiriéndose a ellas como «aídos y pajines», para justificar la falta de paridad en el Gobierno regional, integrado por tres consejeras y diez consejeros.

Todos estos políticos han utilizado la vía de Twitter para mostrar su malestar porque Aguado dijera, en declaraciones a ABC, que «para poner 'pajines' o 'aídos' en un gobierno, prefiero no hacerlo». El vicepresidente madrileño completaba el argumento así: «Ha dado la casualidad de que la forma de gobierno (de Madrid) ha sido así, pero todo el que nos conoce sabe que el género no es una barrera ni tampoco una oportunidad extra; no debe serlo. Creo por encima de todo en la capacidad y la profesionalidad de una persona para ocupar un cargo, sean hombres o mujeres».

Aguado: «El género no es una barrera ni tampoco una oportunidad extra; no debe serlo

Pero sus declaraciones no han gustado en el PSOE ni en Más Madrid. Para el portavoz del PSOE en la Asamblea madrileña, Ángel Gabilondo, «no se puede justificar lo injustificable, y menos siendo desconsiderado e irrespetuoso con dos mujeres, a su vez, ex-ministras del Gobierno de España. Así se ratifica aún más un modo de pensar y actuar que olvida la igualdad de género. Y eso tiene nombre».

No se puede justificar lo injustificable, y menos siendo desconsiderado e irrespetuoso con dos mujeres, a su vez, ex-ministras del Gobierno de España. Así se ratifica aún más un modo de pensar y actuar que olvida la igualdad de género. Y eso tiene nombrehttps://t.co/Xq9ADBuTDi — #ÁngelGabilondo (@equipoGabilondo) August 25, 2019

El portavoz de Más Madrid, Íñigo Errejón, escribe también en Twitter que «hace unos días calificábamos como intolerable el cuestionamiento machista a Diaz Ayuso por su vestimenta. Demostraría mucho que hoy desde el recién estrenado Gobierno de PP-Cs-VOX en Madrid alguien desautorizase este desprecio machista. Pero claro...».

La presidenta nacional del PSOE, Cristina Narbona, pregunta si «no había más mujeres de PP o de Cs dignas de estar en el gobierno de la Comunidad de Madrid? Y me parece una intolerable falta de respeto su forma de referirse a dos ministras, señor Aguado», y concluye cuestionando si Aguado «se está contagiando del machismo de Vox».

Asimismo, el secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, ve «inadmisible que quien acaba de ser nombrado vicepresidente de la Comunidad de Madrid falte al respeto de manera pública a dos ex ministras. Hay que exigirle que aplique las políticas de igualdad a su Gobierno y no se pliegue a las exigencias de Vox».

Para la diputada de Más Madrid, Clara Serra, «lo único que podría decir alguien a quien le importe el mérito y crea que el género no debe ser una ventaja es esto: para poner a 'Lasketys' o 'Pérez' en el gobierno prefiero no hacerlo. Lo demás es machismo de siempre para justificar las cuotas de toda la vida, las masculinas».

Igualmente, la diputada regional Tania Sánchez señala que «según Ignacio Aguado no hay barreras de género, por eso él falta al respeto a dos mujeres exministras. Machismo en el ADN, tan rancio como toda la derecha, aunque traten de maquillarlo, eso es Ciudadanos».

La concejal de Más Madrid, Inés Sabanés, califica de «vergonzosas afirmaciones de Ignacio Aguado (Cs). Se refiere a las señoras Leire Pajín y Bibiana Aído exdiputadas y exministras. Usted qué se ha creído? Rectifique y pida disculpas».

El diputado Hugo Martínez Abarca y concejales como Jorge García Castaño y José Manuel Calvo también reprochan al vicepresidente regional. «Esta entrevista ha retratado a Ignacio Aguado como lo que es: un feminista liberal. Patético», en palabras de Calvo.

«Lecciones de feminismo»

En defensa de Aguado y de su tesis acudió la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, también de Ciudadanos. Villacís recibió los mensajes de los socialistas con estas palabras: «Curiosa lección de feminismo del único partido que presentó dos candidatos, tanto a la Comunidad como al Ayuntamiento de Madrid. O sea, ¿no había más mujeres en el PSOE dignas de encabezar la lista de la Comunidad, o del Ayuntamiento?».

Asimismo, la consejera de Cultura Marta Rivera (Cs), explica que «en Ciudadanos intentamos elegir para cada puesto a la mejor persona posible. Si es un hombre, pues un hombre. Si es una mujer, pues una mujer».