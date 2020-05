a presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, comparece en rueda de prensa tras la decisión del Gobierno de mantener a la región en la fase 0, en Madrid - EP

Las preguntas de Ayuso a Sánchez que aún no han obtenido respuesta Cuestiones como las razones técnicas que han motivado que la Comunidad de Madrid no haya pasado de fase o la complicada situación económica a la que se expone la región no han sido abordados por parte del Ejecutivo central