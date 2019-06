El PP, dispuesto a ceder terreno para lograr gobiernos conservadores Hoy, maratón de reuniones para desenquistar el enfrentamiento Vox-Cs

Seguir Sara Medialdea @smedial Madrid Actualizado: 05/06/2019 01:01h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Todos los escenarios «son posibles» para el PP, en este momento. El principal partido del bloque de centro-derecha está dispuesto a ceder para que se logre el objetivo prioritario: asegurar gobiernos conservadores en el Ayuntamiento de Madrid y en la Comunidad. Como dijo ayer el vicesecretario de Organización y Electoral del PP madrileño, Alfonso Serrano, por parte de su partido va a haber «generosidad» y no habrá «líneas rojas» a la hora de negociar pactos de gobierno; todo con tal de que se «abandonen posturas maximalistas» como la que ha enquistado hasta la fecha la relación entre Ciudadanos y Vox.

La lectura de los resultados electorales del 26-M deja claramente delimitados dos bloques: el de izquierdas, que suma 64 diputados en la Asamblea y 27 concejales en el Ayuntamiento; y el de la derecha, que concentra 68 diputados regionales y 30 ediles madrileños. Sobre el papel, no habría ninguna duda sobre lo que podría pasar. Pero la aritmética es una cosa y la política otra distinta.

En la melé

Ciudadanos tiene claro que no va a permitir un gobierno donde esté Vox o que se negocie con esta formación. Vox no está dispuesta a regalar sus votos, como hizo en Andalucía sin mucho lucimiento y sin sacarle apenas réditos, como ha podido comprobar más tarde. El PP está en medio de esta pelea intentando poner orden. Mañana comienza un maratón de conversaciones cruzadas entre fuerzas políticas que intentarán entenderse en las próximas semanas para lograr acuerdos de gobierno. No lograrlos supondría un gobierno de Carmena en minoría en el Ayuntamiento y una repetición de elecciones en la Comunidad.

Así las cosas, el PP madrileño decidió ayer escenificar que entraba en acción reuniendo a su comité ejecutivo regional para valorar los resultados electorales –nueve días después de los comicios– y, de paso, enviar mensajes políticos.

El primero, tratar de sacar algo de brillo –el PP fue el partido más votado en los municipios a nivel regional– a unos resultados que, reconocieron, «no han sido los mejores». El segundo, recordar que los madrileños «han dicho mayoritariamente que no a radicalismos y populismos» y han pedido «diálogo» entre las fuerzas conservadoras, algo que «que debe liderar Isabel Díaz Ayuso».

Pero el obstáculo con que se han encontrado es la negativa frontal de Ciudadanos a negociar con Vox. Y la de éstos a entregar gratis su única arma: los escaños conseguidos. Serrano pedía ayer «abandonar esas posturas porque si todos se mantienen así, es muy difícil llegar a acuerdos». Más que difícil, es imposible, porque los números no dan.

Los populares están dispuestos a ceder, «no hay líneas rojas», insistían anoche. Pero sí creen importante empezar la casa por el tejado; es decir, la negociación por las propuestas programáticas y políticas, y no hablando de cargos o personas. «Los votantes no entenderían que lo primera fuera repartirnos una tarta», advertía.

El jueves se inicia una maratón de encuentros entre partidos, bilaterales en principio, que se prolongarán probablemente de forma continuada. Primero, para alcanzar acuerdos sobre la composición de la Mesa de la Asamblea, el 11 de junio. Luego, para el Ayuntamiento, el 15. Y después, para el Gobierno regional, el 11 de julio. «Partido a partido», bromeaba Serrano.