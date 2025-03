La Policía detiene a más de 500 venezolanos por conducir con carnés falsos

La Policía Nacional ha detenido en Madrid a más de 500 personas, prácticamente todos venezolanos, por conducir con carnés de conducir falsos o no válidos en España. Se trata del fruto de meses de investigaciones por parte de la Brigada Provincial de Extranjería, que se ... han saldado en nuestra región con estos resultados, aunque el dispositivo sigue abierto. La práctica principal tiene como base el canje de estos documentos. Mientras que ciudadanos de otros países, sobre todo de la UE, pueden utilizar sus licencias en España, en el caso de los venezolanos tienen que hacer una especie de ‘convalidación’ a través de la Dirección General de Tráfico (DGT). Fuentes policiales detallan dos tipos de prácticas: por un lado, los documentos falsificados; y, por otro, la práctica más común, que es el pago a funcionarios del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTT), nuestra DGT, para que les inscriban en el registro de conductores sin que hayan pasado por ningún examen ni nada similar.

Hablamos, por tanto, de empleados públicos corruptos, a los que se llega a abonar 800 dólares. En la actualidad, los canjes automáticos a conductores venezolanos se han paralizado en España desde el 15 de marzo , a la espera de poder reconducir esta situación.

Durante la pandemia

Todo comenzó durante el confinamiento por el Covid-19. A raíz de los continuos controles en las calles para comprobar que se cumplían las restricciones, los agentes empezaron a identificar a estos conductores. Los investigadores no se creen que se hayan seguido los procedimientos legales desde el país latinoamericano. Los conductores acudían a la Jefatura de Tráfico y solicitaban el canje. Los funcionarios españoles se ponían en contacto con sus homólogos de Venezuela, que enviaban el documento en el que aparecían como inscritos en su sistema. « Ha habido juzgados que han preguntado datos concretos y no se sabe quién contesta . No se hacen requisitorias porque se conoce que, en muchas ocasiones, el propio funcionario es el que ha cobrado y ha grabado de manera falsa los datos en la base», explican nuestras fuentes. Además de estos más de 500 casos, hay otros 300 en otras provincias, «aunque muchos son vecinos de Madrid y que han acudido a otras jefaturas porque allí les resulta más fácil y rápido conseguir el trámite».

«En Madrid llevamos medio millar de arrestados acusados de falsedad documental, pero ni siquiera pasan por el calabozo. Se les toma declaración, se les detiene y se les pone en libertad. El caso se envía al juzgado. Pero todos esos carnés siguen vigentes hasta que haya una sentencia firme», aclaran.

María [nombre ficticio] explica su experiencia: «Mi carné se venció en 2017 y cuando lo quise renovar, el INTT me envió mi licencia por PDF. Con eso no puedes hacer el canje en España, los funcionarios no te lo aceptan. Entonces, tuve que pagar en Venezuela 200 dólares para que me imprimieran mi renovación en plástico , que me tocaba después de 10 años, y así pude hacer el canje. Ahora tengo miedo de que me llame la Policía, pero es que no es mi culpa que en Venezuela no haya policarbonato y haya que pagar por eso».

Algunos documentos intervenidos ABC

«Muy preocupados»

El embajador de Venezuela en España, Antonio Ecarri, en conversación con ABC explica cómo se encuentra la situación desde su prisma: «Estamos muy preocupados. En abril nos reunimos con Exteriores, Interior y la DGT. Quedó muy claro que el problema que hay es que han aparecido algunos carnés de conducir venezolanos que, según la DGT, no reúnen los requisitos. La irresponsabilidad es del INTT», explica el representante del presidente Juan Guaidó en nuestro país.

Insiste Ecarri que «lo cierto es que no se ha podido comprobar la falsedad documental»: «Hasta ahora los tribunales han archivado los expedientes» . El embajador se muestra preocupado porque «al venezolano le perjudica tener antecedentes policiales (que se mantienen pese a que el juez archive los casos) en los trámites de emigración». Por eso, han pedido a España que «cesen esas órdenes de detención, pero continúan».

«Creemos que no hay falsedad documental, sino un gravísimo problema en el INTT, que no remite, por más que la DGT lo ha pedido, un documento indubitable que constate la veracidad del carné. Es muy posible que haya esa corrupción. El problema es cómo se comprueba. Hay gente que ha podido falsificar, pero no pueden pagar justos por pecadores. La opción sería que aquellos casos dudosos se sometieran al examen de conducir español, sin pasar por la autoescuela », propone el diplomático. Además, reclama que en los casos de sobreseimientos judiciales, se devuelvan las licencias. En la mayoría de los casos, dice, son ‘riders’, repartidores y gente que necesita conducir para trabajar. Los más de 6.000 venezolanos con una cita activa para canjear sus carnés y que hayan sido emitidos o renovados a partir de 2017 pasarán por este «rigurosa verificación».