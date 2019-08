ENTREVISTA Pedro Rollán: «¿Hacer un “Garrido”? No, no; yo para eso soy muy clásico» El presidente regional en funciones reconoce a Vox su «flexibilidad», que permitirá formar Gobierno en Madrid. Y admite que la negociación a tres bandas fue «laboriosa»

Pedro Rollán (Madrid, 1969), tres veces alcalde de Torrejón con mayoría absoluta, consejero de áreas como Medio Ambiente o Transporte, y vicepresidente madrileño, se despide en unos días de su cargo de presidente regional en funciones de Madrid, cargo que ocupa desde abri l tras la renuncia de Ángel Garrido. Aún sin desvelarse su futuro político, está convencido de que el Gobierno de Díaz Ayuso en coalición con Ciudadanos va a ser «único», y también de que el éxito de ambos partidos «será el que tenga ese Ejecutivo».

Éste es su último domingo como presidente regional. ¿Siente alivio o tristeza?

Ni lo uno ni lo otro; me siento con el deber cumplido. No concurrí como cabeza en la candidatura, pero por el devenir de las cosas, he tenido el inmenso honor de estar más de 120 días como jefe del Ejecutivo, en funciones pero funcionando, como yo digo. Modestamente, el balance que hago es que he entregado todo de lo que era capaz.

Decían que iba a ser «Pedro el Breve», pero al final el suyo ha sido el segundo periodo más largo de un gobierno en interinidad.

Si, en efecto; sólo me ha superado Alberto Ruiz-Gallardón por las repetición de las elecciones de 2003. Las negociaciones para formar gobierno han sido mucho más farragosas de lo que se esperaba. Pero lo importante es que la institución en todo momento ha estado a la altura de las circunstancias, respetando a los ayuntamientos y a todas las fuerzas políticas, y ha habido un gobierno experimentado y capaz.

¿Y si ahora la presidenta Ayuso no cuenta con usted para el gobierno?

Cuando la expresidenta Cifuentes me pidió entrar en su Gobierno, no le pedí explicaciones. Si la presidenta Isabel Díaz Ayuso piensa que hay otras personas con mayor experiencia que yo, no sería coherente pedirle explicaciones y no lo haré. Seguiré siendo además diputado regional los próximos cuatro años, lo que es un honor.

¿Haría usted un “Garrido”?

No, no, yo para eso soy muy clásico. Empecé ya en el instituto con aproximaciones al PP. Creo que no hay ninguna formación política mejor que el PP, sustentada por una militancia de hombres y mueres extraordinarios, y con un único interés: una España más fuerte, con más oportunidades.

«Ciudadanos ha asumido que el partido que liderará el gobierno de Madrid, con la presidenta y más consejerías, será el PP»

¿Siguen manteniendo la amistad?

Si, le sigo viendo con frecuencia.

¿Y han negociado ambos el acuerdo PP-Cs, cada uno desde un lado de la mesa?

Bueno, las negociaciones ya han concluido, ahora hay que hacer el camino con ellos, cumpliendo los 155 compromisos alcanzados para conseguir una región mejor.

Pero estará conmigo en que esa imagen de los dos amigos ahora debatiendo en distintos bandos, tiene fuerza.

No comparto la decisión que adoptó Ángel Garrido, y así se lo hice ver... Él tendría sus razones; el tiempo dirá si acertó. Lo importante es que Ángel Garrido se ha pasado más de dos décadas en el PP, y eso echa raíces.

¿Es decir, que a lo mejor él lleva el PP a Ciudadanos de alguna manera...?

Lo cierto es que en Ciudadanos en los últimos meses, por sus expectativas de gobierno, de dar el “sorpasso” al PP, necesitaban reclutar personas con experiencia de buen gobierno, y el PP ha sido su caladero.

La Comunidad va a tener trece consejerías. ¿No son demasiadas?¿Ya se ha acabado la época de la austeridad?

No son muchas para una Comunidad como Madrid. Y que sean 13 no está reñido con la austeridad. No todas las consejerías son «múltiplo de»: la estructura final del Gobierno se reducirá y será muy similar a la actual. Algunas consejerías ahora eran mastodónticas, y se han segregado, con todo el sentido.

Por su experiencia, ¿qué es lo peor de la política?

La política es algo maravilloso, y que se ejerce con carácter voluntario. Nadie te obliga. Si alguien se encuentra desmotivado, que dé un paso atrás.

Esto que se dice de que los peores enemigos son los del propio partido, y no los adversarios políticos, ¿es así?

No, eso forma parte más de las leyenda negra sobre las formaciones políticas.

«La Ley Electoral está pensada para el bipartidismo. Con las mismas reglas del juego, se ha cambiado la manera de jugar»

¿El PP está en la derecha, en el centro, en el centro-derecha...?

Estamos donde siempre hemos estado: en el centro reformista, centro liberal, centro-derecha ... son etiquetas; lo importante son las políticas. Los madrileños han tenido más oportunidades con el PP que con cualquier otro partido.

¿Cs será un buen socio de gobierno, o un dolor de muelas continuo?

Lo importante es que Ciudadanos ha asumido que la presidenta es Ayuso, y que el partido que liderará el proyecto, porque tiene más bagaje, aporta la presidenta y ocupará siete consejerías de seis, con un 75 por ciento del total del presupuesto, será el PP. Va a ser un gobierno único, en el que el éxito de los dos partidos será el que tenga el ejecutivo.

¿Dice usted gobierno único?¿Porqué?¿No piensan repetirlo?

Digo gobierno único porque tenemos un objetivo común: cumplir esas 155 medidas acordadas. Si habrá segundas o terceras partes, eso lo dirán los madrileños.

¿Y con Vox, qué tal se entiende?

Hay que agradecer a Vox que ha ido evolucionando, y que con esa flexibilidad vaya a permitir conformar gobierno en Madrid. Cuando Rocío Monasterio dice que se debe respetar a los votantes de Vox, es razonable; el PP tiene que aceptarlo porque tiene que llamar a su puerta, sus votos nos hacen falta. La relación a tres bandas, sin embargo, ha sido más laboriosa.

¿Cree que en algún momento PP y Vox podrían llegar a fusionarse?

Yo creo que vamos más orientados hacia la recuperación del bipartidismo. Esa amplia representación de partidos políticos no siempre está demostrando ser más eficiente, de cara a la gobernabilidad. Para que eso que dice tenga lugar, no sería descartable que como hizo Alianza Popular en su día, en un horizonte no próximo, pudieran tener lugar determinadas agrupaciones.

El Fiscal Anticorrupción quiere llamar a Aguirre y a Cifuentes como investigadas. ¿La regeneración no llega?

Lo primero, creo yo, es respetar la presunción de inocencia. Hace muy poco hemos visto cómo el ex alcalde de Las Rozas, José Ignacio Fernández Rubio, quedaba absuelto de las acusaciones contra él. El vía crucis que tuvo que soportar, que le obligó a abandonar la política, fue extraordinario. Yo coincidí con Esperanza Aguirre siendo alcalde de Torrejón y su trato conmigo fue ejemplar. Con más conocimiento puedo hablar de Cristina Cifuentes: ha sido el adalid de la lucha contra las corruptelas y los amiguismos. Sus compromisos iban más allá, a la ejemplaridad. El tiempo pondrá a cada uno en su sitio. No cuestiono a la Justicia, pero sí cuestiono que hayamos visto a concejales de Ahora Madrid «poliimputados» que se mostraban como adalides de la honorabilidad... Lo que demuestra que hay distintas varas de medir.