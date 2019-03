La explicación histórica de los nombres de Metro, estación a estación

Quién no ha pasado alguna vez por alguna de las más de 300 estaciones del Metro de Madrid y se ha preguntado a qué se debe su nombre o a qué persona homenajea. Esa pregunta es la que un usuario de Twitter se ha esforzado en responder con motivo del centenario del suburbano.

De Alvarado a Alonso de Mendoza, ambos conquistadores españoles, el usuario recorre todas las líneas de Metro explicando a los personajes más ilustres de las mismas. No solo cuenta quiénes son, sino que rememora los hitos más importantes de su historia en un breve resumen e informa de la fecha de inauguración de la estación y el distrito en el que se encuentra. De esta forma recoge que Ríos Rosas fue «un brillante orador que murió casi sin recursos en Madrid», además de presidente del Congreso de los Diputados.

Antón Martín, nombre de la estación de la línea 1, además de religioso trabajó como enfermero. Fundó varios hospitales como el de San Juan de Dios en Madrid. Por su parte, Manuel Becerra, que comparte estación en la línea 2 y 6, matemático y político, fue ministro durante el reinado de Amadeo I.

Legazpi fue almirante en el siglo XVI y fundador de la ciudad de Manila. «Murió precariamente».

A la estación de Chueca todo el mundo la relaciona con el Orgullo Gay. Pocos saben que Federico Chueca fue un compositor español representante de zarzuelas.

En el hilo hay lugar también para las mujeres, como «La Latina», Beatriz Galindo, escritora y humanista que fundó un hospital; Eugenia de Montijo, emperatriz de Francia, esposa de Napoléon III, y Manuela Malasaña, víctima del Levantamiento del 2 de mayo.

