Detenido el «pequeño Nicolás» por agredir a un camarero con un cuchillo y darle un puñetazo Ocurrió en Azca cuando el joven y un amigo se metieron con una camarera y los compañeros de ella la defendieron

Francisco Nicolás Gómez Iglesias, de 25 años, conocido como el «pequeño Nicolás», fue detenido la pasada noche en el distrito de Tetuán por agentes de la Policía Nacional por lesionar a un camarero al que agredió con un cuchillo y le dio un puñetazo en la zona de copas de Azca. La misma suerte corrió su acompañante, un amigo, este por resistencia y desobediencia a la autoridad.

Los hechos se produjeron sobre las 22 horas del martes cuando los dos jóvenes estaban cenando en una pizzería, situada en el número 12 de la calle de Orense. Todo comenzó cuando ambos comenzaron a meterse con una de las camareras del local con insistencia, de forma que sus compañeros salieron en su defensa. Así lo relataron los testigos que indicaron que parecía que estaban bajo los efectos del alcohol.

Se negaba a la expulsión

En vista de que los clientes no cesaban en las increpaciones a la mujer ni ponían fin a su actitud, optaron por expulsarles del local. Entonces fue cuando el «pequeño Nicolás», que se negaba en redondo a marcharse, visiblemente alterado, cogió uno de los cuchillos que tenía en la mesa y fue a clavárselo a uno de los camareros. Al final, le alcanzó en una mano, en la que le provocó varios cortes. No contento con ello le propinó un puñetazo en el rostro.

Hasta el lugar acudieron agentes de la Policía Nacional que detuvieron a los dos hombres. Al «pequeño Nicolás», por un delito de lesiones y a su amigo porque se puso violento y atacó a uno de los funcionarios que iba a arrestarle. Se le acusa de un delito de resistencia y desobediencia a la autoridad. El agente fue atendido en La Paz.

Tras prestar declaración en comisaría, ambos fueron puestos en libertad.