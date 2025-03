La fiesta vuelve a Madrid: «Por la tarde ya estaba todo reservado. Hay demasiada gente»

Suena ‘Hasta que se seque el malecón’ por los bajos de Azca. La canción, proveniente del interior de una sala, inunda los recovecos del corazón financiero y acrecienta las ganas de fiesta de los jóvenes, de no más de 20 años, que se concentran antes ... de que el reloj marque la medianoche en la entrada de las discotecas. No hay distancia de seguridad en las colas de acceso , donde muchos aprovechan para dar la última calada a un cigarrillo y los besos y abrazos se reparten a diestro y siniestro en el primer fin de semana con las salas de ocio nocturno abiertas hasta las 3 de la mañana. «Intentamos reservar por la tarde, a eso de las 18 horas, y ya estaba todo completo», cuenta Adrián, acompañado de tres amigos y debatiendo todavía si arriesgarse a entrar. «Estas discotecas son muy pequeñas y vemos demasiada gente como para que la distancia se pueda mantener», explica.

Cerca de ellos, sentadas en las escaleras que llevan a la plaza Pablo Ruiz Picasso, aguardan Fernanda, Alicia y Luisa. «A ver si la cola avanza. Hay mucha gente esperando», opina la primera, con la vista fija en las tres decenas de jóvenes que se intentan hacer con uno de los tiques que da paso al interior. Celebran el fin de Selectividad de Luisa, recién llegada de Mallorca . «Salimos todos los fines de semana, aunque solo se podía hasta la 1, normalmente por el barrio de Canillas. Somos jóvenes y tenemos ganas de divertirnos. Si esto sigue así en unos meses ya podremos estar hasta las 6», dice la recién examinada, mientras las amigas sonríen.

El ambiente cambia radicalmente en José Abascal. La discoteca Opium completó sus reservas ayer por la mañana, teniendo un aforo de 150 personas en la actualidad. En el suelo se señaliza la separación, hay geles en la entrada y las mesas están a 1,5 metros de distancia. Aunque la normativa permite tener las barras operativas, los gerentes han decidido no abrirlas para minimizar los desplazamientos. « Cada media hora limpiamos los tiradores de las puertas y las barandillas . Los porteros están siempre dando vueltas por la discoteca para que la gente respete las medidas. Siempre que se muevan de su reservado deben llevar la mascarilla», cuenta Elena, jefa de sala, que explica que para hoy los sitios libres se agotaron ya el jueves.

«La gente está respondiendo muy bien. Madrid tenía ganas de fiesta . Nosotros abrimos en diciembre, cuando solo se podía hasta las 21 horas, sirviendo comidas, y fue un éxito», asegura. La racha buena continúa.

A pesar de las ganas de celebrar y la necesidad de obtener ingresos tras quince meses con la música apagada, las grandes discotecas de Madrid no se plantean abrir en las próximas semanas. Lo hacen por dos causas: las restricciones a causa de la situación epidemiológica y la poca asistencia que prevén tener, puesto que los meses de verano son para la capital, al contrario que en la mayoría de zonas de España, temporada baja. «Ninguna de las grandes o medianas discotecas abrirá: ni Teatro Barceló, Kapital, Joy Eslava o Gabana . No compensa», cuenta Tito Pajares, dueño de esta última y presidente del Círculo de Empresarios de Ocio Nocturno y Espectáculos de Madrid. «Hay que tener en cuenta que en julio y agosto la mayorías de salas cierran por ser temporada baja. Este año ya no piensan en la apertura, puesto que si tienen un aforo de 300 personas solo pueden hacerlo con 150 y sentadas. La mayoría de empresarios no reciben ingresos que compensen la puesta en marcha», expone.

Hay un motivo más: muchos se están beneficiando de la cláusula ‘Rebus sic stantibus’ del Código Civil, que suspende el pago del alquiler por causa de emergencia hasta que la actividad se recupere al 100%. «Los alquileres de estos negocios son muy altos, pueden rondar los 180.000 euros anuales o más . De esta forma, los empresarios se acogen a la cláusula y no pagan alquiler hasta que reabran y la actividad se recupere», subraya Pajares, con la vista puesta en la segunda semana de septiembre. «Calculamos que en ese momento se haga la ‘rentrée’ tradicional. Iremos revisando las restricciones con la Comunidad de Madrid y si la vacunación sigue este ritmo creemos que en septiembre podremos recuperar la pista de baile, el aforo y el horario habitual», confirma el empresario.

Más interés

En el primer gran fin de semana para las discotecas de Madrid, la Comunidad ha marcado un aforo del 50% en el interior , prohibición de consumo en barra, uso obligatorio de mascarillas y pistas de baile solo al aire libre. «No existen discotecas con pistas de baile al aire libre en Madrid. Esa medida está pensada para las verbenas de pueblo que se hagan en verano o para las discotecas móviles que se instalen en ellas», puntualiza Pajares. El baile, por lo tanto, también tendrá que esperar.

Desde Noche Madrid observan «más interés» de la ciudadanía. «Los horarios son más acordes a lo que había antes de la pandemia pero, de todas formas, vamos a trabajar a un quinto de la capacidad. Lo que sí notamos son ganas y cierto aumento en las reservas», afirma el vicepresidente de la plataforma, Alejandro Zamarro : «Aguantamos el chaparrón estos meses, por lo que esto es una preparación para volver poco a poco y retomar la actividad». Conocedores de que tienen todas las miradas sobre ellos, los empresarios del ocio nocturno garantizan el cumplimiento de las normas para que no haya ningún brote asociado a la actividad.

La Policía Municipal reforzará las inspecciones el fin de semana para que no se produzcan imágenes de aglomeraciones, botellones o incumplimiento de la normativa. «Seguiremos con el refuerzo de más de 200 agentes y se adaptará el dispositivo para la supervisión de los locales. Se harán controles de alcoholemia, que también nos preocupan mucho», aseguró el jueves la delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz . Madrid, silenciosa hasta ahora por el Covid, vuelve a tener el bullicio nocturno que durante más de un año ha estado acallado.