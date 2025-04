Congreso del PP de Madrid, en directo | Ayuso: «El socialismo subvenciona la pobreza, no acaba con ella»

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso , culmina este fin de semana su convulso trayecto hacia el liderazgo del PP de Madrid, un asunto que llegó a ser conflictivo y que se enquistó durante meses con la antigua dirección nacional, costándole finalmente el puesto a Pablo Casado.

Ayuso asumirá el poder total en este cónclave , que se celebra en Ifema Madrid este viernes y sábado, algo por lo que llevaba tiempo pugnando. Ha sido elegida presidenta del PP de Madrid con el 99,12% de los votos. Fue a la vuelta de las vacaciones de verano del año pasado cuando la dirigente madrileña compartió en una comida informal con periodistas su intención de dar un paso adelante para presidir el PP de Madrid.

La presidenta madrileña dijo entonces que quería llevar al partido la ilusión de los comicios del 4-M, cuando arrasó en las urnas y rozó la mayoría absoluta y que era momento para terminar con la interinidad en la que estaba sumida el partido desde la salida de Cristina Cifuentes.

Ayuso desveló que ya había comentado a Casado su decisión y que esperaba que el Congreso regional se celebrase cuanto antes , algo que repitió de manera constante. Importantes dirigentes del PP, entre ellos el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, apostaban por que la formación estuviera comandada por una persona sin cargo institucional, una 'tercera vía' para la que sonaba la actual secretaria general, Ana Camíns.

Sea como fuere, la dirigente madrileña ha logrado este viernes hacerse con el control total del partido en la región.

13:34 Tras dos intensas jornadas, el PP de Madrid ha dado por concluido su decimoséptimo congreso regional. Isabel Díaz Ayuso ha sido elegida líder del partido con el 99,12% de los apoyos. En su discurso de clausura ha dado las gracias a Alberto Núñez Feijóo por su apoyo y por permitir que el evento se celebrase cuanto antes, zanjando así la crisis interna de los populares. ABC pone fin a la retransmisión en directo. ¡Muchas gracias por leernos!

13:28 El Congreso del PP de Madrid ha llegado a su fin. Haciendo click en este enlace puedes leer la crónica completa de la segunda jornada del cónclave, en el que Isabel Díaz Ayuso ha sido designada presidenta a nivel regional.

13:11 Ayuso recibe en el escenario al secretario general del PP de Madrid y a los nuevos vicesecretarios.

13:08 Alberto Núñez Feijóo se sube al escenario de Ifema para acompañar a Isabel Díaz Ayuso y reciben la ovación de los afiliados y militantes al término del decimoséptimo Congreso del PP de Madrid.

13:07 Ayuso concluye su intervención convertida ya en presidenta del PP de Madrid: «Tenemos ganas de libertad, ganas de España».

13:06 Ayuso: «Somos piezas que formamos esta gran familia del PP. Tú (a Núñez Feijóo) vas a ser el presidente del Gobierno y Madrid es la retaguardia. Cuando llegues a La Moncloa, tendrás a este equipo de tabernarios a tu entera disposición, presidente».

13:05 Ayuso, a Feijóo: «No te vamos a fallar desde Madrid. Que me diga Dios qué hay que hacer para darlo todo y que pronto llegues al Gobierno de España. Lo haremos».

13:04 Ayuso vuelve a dirigirse a Núñez Feijóo: «Esto es posible gracias a ti».

13:04 Ayuso: «Hoy nace un compromiso con todos los afiliados. Pero por encima de todo debemos cuidar nuestro compromiso con los madrileños. La vida volverá a ponernos a prueba. No podemos fallarles. Este partido siempre pondrá por delante los intereses de la Comunidad de Madrid y sus 179 municipios. La sociedad a la que servimos es mucho más importante que nuestro proyecto».

13:02 Ayuso: «En mi mente y mi corazón están las palabras y consejos de afiliados muy mayores que ya nos están entre nosotros pero que nos pedían fortaleza y no volver a odios del pasado».

13:00 Ayuso: «Pasión por la libertad. Pasión por España. Querer a Madrid es mi pasión eterna. No he querido servir otra bandera, andar otro camino y no sé vivir de otra manera».

12:57 Ayuso: «Gracias a todos los ciudadanos que me dan su apoyo cada día. Como diría mi familia: 'Si ellos están bien, yo también'».

12:56 Ayuso da las gracias a su equipo de comunicación y asesores, y se acuerda también de su familia: «Perdón y gracias».

12:54 Ayuso: «Madrid elige prosperidad. Somos la alternativa al socialismo. El centroderecha no puede huir de los problemas por mucho trabajo que den. Todos los españoles, lo hayan votado o no, están comprobado que el socialismo y, menos aún, el sanchismo funcionan».

12:53 Ayuso: «El socialismo subvenciona la pobreza, no acaba con ella. Hace a la gente manipulable».

12:52 Ayuso: «Quiero combatir ideas y actitudes perversas. El socialismo no funciona».

12:51 Ayuso: «No me resigno. El centroderecha no puede dejar que la izquierda pervierta hasta las palabras. El PP ha de dejar su sello: no podemos perder el sentido de la realidad».

12:50 Ayuso: «Aquí no vamos a inventar el regionalismo madrileño. El 45% ni siquiera ha nacido en esta región. Madrid es universal: desde sus 179 municipios a todos los rincones».

12:49 Ayuso: «A partir de la semana que viene, vamos a participar en numerosos encuentros y charlas para dar a conocer más y mejor la gestión que estamos haciendo».

12:49 Ayuso: «Lideramos la creación de empresas, la atracción de turismo. El Gobierno de la Comunidad de Madrid es respetuoso con el futuro de los madrileños. Seguiremos reduciendo impuestos y burocracias».

12:48 Ayuso da las gracias a sus consejeros por la gestión que están haciendo en el Gobierno regional. También a los asesores y los funcionarios de la Comunidad de Madrid: «Habéis dado la cara ante los momentos más difíciles».

12:47 Ayuso: «Aspiramos a unir a los ciudadanos que con dignidad claman por su prosperidad».

12:46 Llegan flores a Ifema para la presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la espera de que termine su discurso. Informa Sara Medialdea.

12:42 Ayuso: «Los problemas reales están desatendidos. Nadie hace frente a las adicciones. ¿Por qué no dicen que las drogas son un problema para la juventud? Una juventud a la que le quieren regalar el aprobado. La verdadera igualdad social viene de la educación, el esfuerzo y el mérito».

12:41 Ayuso: «Este Gobierno infantiloide llena la cabeza a personas bienintencionadas, mientras otros no podemos dar una charla en la Universidad. Esto en Madrid no lo aceptamos».

12:38 Ayuso: «Hablar de la vida y la libertad hoy parece que no es progresista».

12:38 Ayuso: «El sanchismo busca problemas donde no los hay. Lo peor son los políticos que piensan que los problemas no van por ellos. A un gobierno totalitario e incapaz se unen los que quieren aniquilar pueblos: los amigos del terrorismo, de las dictaduras. De 22 ministerios incapaces, el 30%, los de Podemos, son la vergüenza de Europa y los visibiliza una mujer que da lecciones de feminismo cuando su único mérito es ser la pareja de...».

12:34 Ayuso: «Sánchez dirige el Gobierno más autoritario y menos leal a los españoles. Pretenden controlar Madrid. Están fabricado un nuevo mundo retorcido para tapar el verdadero. No saben qué es España ni les interesa».

12:32 Ayuso: «El PP es el partido que mejor conoce la Comunidad de Madrid. De este congreso nace un equipo de futuros ganadores para las elecciones de 2023».

12:29 Ayuso: «A nadie se le escapa que este congreso ha tardado un pelín, pero es el momento más importante de mi carrera política, sin duda».

12:29 Isabel Díaz Ayuso comienza su intervención dándole las gracias a Feijóo: «Qué difícil es hablar detrás de ti. Agradezco tu gesto. Estoy muy emocionada».

12:25 El Congreso del PP de Madrid está llegando a su fin después de dos jornadas. Falta por intervenir Isabel Díaz Ayuso, que clausurará el evento.

12:24 Feijóo habla del cambio de programa. Estaba preparado que Ayuso hablase antes que él: «Le he pedido a Isabel hablar antes que ella, porque este es el Congreso del PP de Madrid. Estoy censándome en el ayuntamiento de Almeida y Ayuso será mi presidenta. La jerarquía no se debe olvidar nunca», bromea Feijóo, que termina con un «Gracias, presidenta».

12:22 Feijóo: «Sé que a los madrileños no les gustan las imposiciones, pero he venido a poner deberes. Queda un año para las elecciones autonómicas y locales: debemos dar a los más de 6 millones de madrileños motivos para confiar en nosotros. No tengo duda de que podemos hacerlo. Estoy convencido de que en el próximo mandato habrá más alcaldes y alcaldesas del PP que en anteriores. Estoy convencido de que en el próximo mandato, Almeida seguirá siendo alcalde de la ciudad de Madrid».

12:21 Feijóo: «Quiero un partido ganador, con talento, con ganas. Mezclémonos con la gente, venimos de ahí, en el centro de la gente es donde estamos. No perdamos el tiempo».

12:20 Feijóo: «Quiero un PP con hambre de ganar. Mientras ganemos seremos útiles, sino, dejaremos paso a otra gente».

12:19 Feijóo: «Quiero un PP que se parezca a la gente: amplísimo, diverso. Que tenga el objetivo principal de creer en su país. Con este fin, cabe mucha gente, muchos acentos, pero sin olvidarnos de que España es una tarea de todos».

12:17 Feijóo: «A esas alturas de mi vida y de la situación política, no puedo ni quiero perder el tiempo en debates que no llevan a ningún sitio. No entraré en polémicas que no sirven para mejorar la vida de la gente».

12:16 Feijóo: «Quiero una España líder en crecimiento, en creación de empleo. Una España competitiva, con menos deuda y con más bienestar. A eso nos vamos a dedicar hasta que las urnas hablen de lo que quieren para el futuro de España».

12:14 Feijóo: «Mientras discutimos la letra pequeña de la cortina de humo de cada día no hablamos de que están hipotecando España con una de las mayores deudas públicas de la Unión Europa. Mientras el gobierno intenta enredar a España en debates estériles, cada día, las familias españolas tienen más dificultades para llegar a fin de mes».

12:13 Feijóo: «La debilidad, la falta de preparación y la división es el menor de sus problemas. Mientras hablamos de su división, no hablamos de los problemas de España que son superiores a la debilidad y división del Gobierno. Mientras se hable de los líos internos del Gobierno no se habla de que España es el país con la mayor inflación de Europa».

12:12 Feijóo: «Sánchez ha dinamitado todos los consensos básicos en política exterior en los últimos 40 años. Nuestros socios atlánticos no creen en los socios de Sánchez. Además de ser poco preparado y débil, es un Gobierno dividido».

12:11 Feijóo: «El Gobierno (de Sánchez) está diseñado para polemizar en Twitter, para poner fotos en Instagram o para generar tertulias en los debates de televisión. Es un Gobierno que no está preparado y débil porque no tiene capacidad para decidir».

12:09 Feijóo: «La izquierda nos culpa de todos los males del país. Eso es una gran noticia porque significa que nos ven competitivos. No venimos a decir lo que vamos a hacer, sino a explicar el balance de lo que hemos hecho. Significa que saben que cada día que pasan están más cerca de perder las elecciones en Madrid y de perder las elecciones en España. Prepárate, Isabel, para que nos ataquen todos los días. Eso es un buen síntoma».

12:08 Feijóo: «Desde hoy, Isabel y su equipo son más libres para conseguir que el PP de Madrid sea más libre, que Madrid sea más libre. Ese es nuestro objetivo: que Madrid sea libre para servir a los madrileños».

12:07 Feijóo: «Todos sabemos que este congreso se retrasó demasiado. No quiero hablar del pasado. El PP abre hoy una nueva etapa y estoy convencido de que será brillante. Aquí hay una líder, un equipo y un proyecto para volver a merecer la confianza mayoritaria de los ciudadanos, votasen a quien votasen».

12:06 Feijóo: «Cuando aparece una mujer o un hombre capaz de mezclarse con el paisaje que va a servir es cuando aparece un líder al que los demás escuchan. El mejor acierto de Isabel es que es la presidenta que más se parece a Madrid. Estoy convencido que este partido ya es el que más se parece a Madrid. Y por eso Madrid vota al PP y vota a Ayuso».

12:03 Feijóo: «Los dos creemos en España. La España del talento, de la honradez, del emprendimiento. Los dos tenemos ganas de servir a nuestro país y eso es lo fundamental de la política: ganas de seguir siendo útiles a nuestro país».

12:03 Feijóo: «Pero lo cierto es que los dos queremos lo mismo. A la política se viene a servir y no a servirse. A gestionar los intereses generales. Creemos en una política en la que lo único que queremos es acertar. Debemos proteger las instituciones con independencia del gobierno de turno».

12:01 Feijóo: «Es evidente que Isabel y yo somos de generaciones distintas. Tenemos formaciones y trayectorias distintas. Yo vengo de tierras altas; ella, del centro de la meseta».

12:00 Feijóo ayer envió un mensaje a Ayuso cuando supo que había sido elegida presidenta con el 99,12% de los votos. «Matrícula», le dijo.

12:00 Feijóo da las gracias a Ayuso: «Gracias por su cariño, su apoyo, por ser la presidenta que Madrid y el PP de Madrid necesitan».

11:59 Feijóo: «He venido a trabajar por mi partido que es lo mismo que trabajar por España».

11:57 Feijóo: «Madrid es una tierra hospitalaria, es la suma de todos. Un lugar donde cualquier español se siente madrileño».

11:57 Feijóo: «Desde que los madrileños tuvieron la oportunidad de elegir, eligieron al PP».

11:56 Feijóo: «Gracias al PP de Madrid por organizar tan bien un congreso magnífico».

11:55 Alberto Núñez Feijóo se sube al escenario de Ifema.

11:55 La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, concluye su intervención: «Madrid, España y Europa necesitan un PP fuerte. Alberto, Isabel, os deseo lo mejor para esta nueva etapa. Viva la Comunidad de Madrid, viva España y viva Europa».

11:53 Roberta Metsola, a Ayuso: «Tus políticas han permitido que Madrid se convierta en una de las regiones más competitivas en Europa».

11:52 Turno para Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo: «Alberto, enhorabuena por tu nombramiento al frente del PP. Isabel, eres la presidenta de la Comunidad de Madrid, una región líder en Europa. Felicidades, Isabel. Es una buena noticia para el PP. Tu nombramiento es una buena noticia para Europa. Sois un modelo para seguir en Europa».

11:45 Tzitzikostas termina y en el pabellón 6 de Ifema se proyecta un vídeo de políticos internacionales. Interviene Carlos Moedas, alcalde de Lisboa: «No puedo olvidar tu apoyo en el momento más difícil de mi campaña electoral. Tus ideas inspiradoras. Tenéis mucha suerte de tener una persona como ella en medio de la tormenta. En medio de la pandemia, Isabel supo preservar la libertad de los ciudadanos. Isabel, tú eres libertad».

11:41 Tzitzikostas se dirige ahora a Alberto Núñez Feijóo: «Cada vez queda menos para que los españoles te elijan presidente del Gobierno».

11:39 Apostolos Tzitzikostas, representante del Grupo Popular Europeo y presidente del Comité Europeo de las Regiones, a Ayuso: «Eres una de las mejores líderes regionales en Europa. La Comunidad de Madrid no podría estar en mejores manos».

11:37 Apostolos Tzitzikostas: «Es un honor estar hoy aquí, en el congreso del Partido Popular. El partido más grande de España. Desde hoy, es el principio del fin del Gobierno socialista. El PP ha venido a dar esperanza, una mejor calidad de vida a los españoles».

11:36 Comienza el acto de clausura del Congreso del PP de Madrid. Sube al escenario el presidente del Comité Europeo de las Regiones,



11:32 Ayuso y Feijóo ya están en el pabellón 6 de Ifema, donde se celebra el Congreso del PP de Madrid.

11:30 Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijóo, en el recinto ferial de Ifema. Informa Paloma Cervilla.

El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, también se quiso sumar a las felicitaciones: «Todo el partido está orgulloso de que seas la nueva presidenta del PP de Madrid. Había Ganas de Isabel Díaz Ayuso. ¡Enhorabuena!».

«¡Qué lujo de presidenta tenéis en el PP de Madrid! Querida Isabel Díaz Ayuso: tú te mereces liderar tu partido y los militantes se merecen tenerte de presidenta», felicitó el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, a Ayuso.

«Gracias, PP de Madrid. Por tanto. Por tantos», tuiteó ayer Isabel Díaz Ayuso, tras ser elegida presidenta del PP de Madrid con el 99,12% de los votos.

«El PP de Madrid no puede estar en mejores manos para que la ilusión del 4 de mayo desborde todas las sedes de nuestro partido», ha escrito en sus redes sociales el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida: «Es un honor acompañarte en este proyecto. ¡Enhorabuena, partner!».

11:09 Cayetana Álvarez de Toledo ha llegado ya a Ifema para asistir a la segunda y última jornada del evento.

11:08 El expresidente del Gobierno, José María Aznar, no asistirá a la clausura del Congreso del PP de Madrid. Informa Paloma Cervilla.

11:07

11:00 La jornada de este sábado está marcada por el saludo en vídeo de la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y la intervención del presidente del Comité Europeo de las Regiones, Apostolos Tzitzikostas. Luego, llegará la clausura del evento, en la que participarán Isabel Díaz Ayuso y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

10:57 Buenos días. Retomamos la narración del Congreso del PP de Madrid en la segunda y última jornada del cónclave en el que Isabel Díaz Ayuso ha sido elegida presidenta del partido en la región con el 99,12% de los votos. Desde ABC, a partir de ahora, podrás ir siguiendo minuto a minuto todo lo que ocurre en el recinto ferial de Ifema.

20:53 Hasta aquí ha llegado la retransmisión de la primera jornada del Congreso del PP de Madrid. Mañana retomaremos la cobertura antes de las 11 horas, cuando se producirá la clausura del cónclave en el que se ha elegido a Isabel Díaz Ayuso presidenta del partido en la región. Intervendrán la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y el presidente del Comité Europeo de las Regiones, Apostolos Tzitzikostas. Luego, hablará la presidenta Isabel Díaz Ayuso y, como colofón, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo. ¡Muchas gracias por acompañarnos y hasta mañana!

20:47 El presidente del congreso cierra la sesión hasta mañana a las 11 horas, cuando volverá a intervenir la ya presidenta electa del PP de Madrid.

20:46 Ayuso se sube al escenario para recibir la ovación del público.

20:44 El presidente del Congreso del PP de Madrid anuncia los resultados: han votado 2.052 compromisario, 2.030 a Ayuso. Queda proclamada presidenta del PP de Madrid con el 99,12% del voto.

20:36 Los afiliados y militantes del PP de Madrid regresan al pabellón 6 de Ifema tras votar a la presidencia del partido. Ahora, se darán a conocer los resultados.

20:02 Decenas de personas hacen cola para realizar su voto Video.

19:44 Los 22 vocales de Comité Ejecutivo Autonómico son:

1. Alfonso Serrano

2. José Luis Martínez- Almeida

3. Ana Millán

4. Enrique Ossorio

5. Alejandra Serrano

6. Rafael Núñez Huesca

7. Oliva García Robredo

8. José Antonio Sánchez Serrano

9. Alberto González

10. David Conde

11. Jaime González Taboada 12. Natalia Quintana

13. Daniel Rodríguez Asensio

14. Javier Úbeda

15. Eugenia Carballedo

16. Borja Carabante

17. Carlos Díaz- Pache

18. Luis Partida

19. Yolanda Estrada

20. Roberto Marín

21. Noelia Núñez

22. Lola Navarro

19:43 La Vicesecretaría de Sectorial se estructura como las consejerías de la Comunidad de Madrid, con dos excepciones: Discapacidad tendrá su propia área, y habrá otra de nueva creación de Familia y Natalidad, Maternidad y Paternidad. Estará liderada por Inmaculada Sanz, y su equipo estará formado por:

Secretaría de Economía: Daniel Rodríguez Asensio

Secretaría de Sanidad: Elena Mantilla

Secretaría de Educación: Rocío Albert

Secretaría de vivienda: José María García

Secretaría de medioambiente y rural: Eva Gallego.

Secretaría de transportes: Carlos Segura

Secretaría de asuntos sociales: Borja Fanjul

Secretaría de discapacidad: Ana Dávila-Ponce de León

Secretaría de familia y natalidad: Carla Graciano

Secretaría de Cultura: Daniel Rodríguez Martínez

19:42 La vicesecretaría de Acción Política, una de las más importantes, activará la participación del afiliado. La Atención al Ciudadano será, por primera vez, un área política con dos patas: una regional y otra local. Esta vicesecretaría también integra el extinto área de Nuevos Madrileños, para promover la integración en política de los ciudadanos venidos de todos los rincones del mundo. Este es el equipo que la conforma: Vicesecretaría de Acción Política: Jesús Moreno

Secretaría de participación: Ana Collado

Secretaría de Estudios y Formación: Álvaro Ballarín

Secretaría regional de atención al ciudadano: Isabel Vega

Secretaría local de atención al ciudadano: Fernando Villalaín

Secretaría de argumentarios: Alejo Miranda

19:41 La vicesecretaría de Organización y Territorial incorporará una nueva sección de Coordinación Parlamentaria para unir el trabajo de los diputados nacionales, regionales y senadores. En el equipo de Ana Millán estarán como secretario de Municipios José Antonio Sánchez Serrano; secretario de Distritos Alberto González; secretaria de Organización Rocío Alcántara; secretaria de Movilización Lola Martínez Ojeda, y secretario de coordinación parlamentaria Percival Manglano.

19:39 El principal anuncio de Ayuso en su discurso antes de ser investida presidenta del PP de Madrid ha sido la reducción de la estructura del partido. Las vicesecretarías se reducen de seis a cuatro y la secretarías de 38 a 25. La vicesecretaría de Organización Territorial estará liderada por Ana Millán; la de Acción Política por Jesús Moreno; la Sectorial por Inmaculada Sanz y le Electoral por Jorge Rodrigo.

19:32 Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad y Emergencias en el Ayuntamiento de Madrid, ha sido nombrada por Ayuso nueva vicesecretaria de Sectorial. Pinchando en el siguiente enlace puedes leer el perfil de la también portavoz municipal.

19:12 El presidente del Congreso del PP de Madrid, Miguel Ángel Recuenco, suspende la sesión para proceder a las votaciones a presidente del partido. Isabel Díaz Ayuso es la única candidata. La sesión se retomará a las 20.30 horas.