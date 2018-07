Berlín y Múnich desmienten a Tiriac: no pujan por el Open de Tenis de Madrid Las ciudades alemanas reconocen a ABC que no han hecho una oferta por el torneo. Madrid ve difícil construir otra pista, como exige el empresario

Que el Mutua Madrid Open (MMO) eche raíces en la capital depende de dos exigencias clave para sus organizadores, la Sociedad Madrid Trophy Promotion: la primordial, que el nuevo convenio garantice su desarrollo durante un mínimo de diez años (hasta 2031) y que se autorice la construcción de un nuevo estadio junto a la Caja Mágica para que el Masters 1000 continúe creciendo. ABC avanzó ayer la propuesta que los promotores de la competición tenística presentaron hace una semana al Ayuntamiento; la portavoz municipal, Rita Maestre, respondió al respecto en rueda de prensa tras la Junta de Gobierno.

«Tenemos que evaluarla bien», introdujo a modo de prólogo la concejal de Podemos para subrayar cuál es el principal problema de la negociación: la segunda pista central que el dueño del torneo, Ion Tiriac, trata de imponer. «La construcción de otro estadio es una cuestión extremadamente compleja que no contaba con el consenso de los grupos [en la primera reunión que se llevó a cabo el 23 de junio] en la medida que puede implicar una inversión de descomunales magnitudes y por lo tanto tendremos que tratarlo de una forma concreta en una reunión que tendremos próximamente», apuntó la portavoz.

El empresario rumano advirtió el mes pasado de que se llevaría su prestigioso evento deportivo a Alemania si Manuela Carmena no concedía su deseo. «Si Múnich o Berlín concretan su oferta, me llevo el torneo», amenazó el multimillonario de Brasov. Según comenta a ABC Sima Fazlali, portavoz del área de Deportes del ayuntamiento de la capital alemana, «el interés de Berlín como metrópolis del deporte en torneos de tenis de primera clase siempre ha existido». Especificó que su administración está «en permanente contacto con distintos organizadores». Sin embargo, no hay constancia en su corporación de que algún comisionado del ayuntamiento haya realizado una visita oficial en el MMO. El propio Gerard Tsobanian, consejero y presidente del torneo, garantizó aeste diario en una entrevista que una delegación de Berlín había mostrado su interés por acoger el evento.

El interés de un club bávaro

La portavoz del departamento de deportes del ayuntamiento de la ciudad bávara: «Este tema es desconocido por Múnich», informa la portavoz del ayuntamiento Christina Warta. Según la responsable germana, el interés en MMO proviene del club muniqués Münchner Tennis- und Turnierclub Iphitos (MTTC Iphitos), una de las entidades de tenis más conocidas de Alemania. MTTC Iphitos es el organizador del Torneo de Múnich (BMW Open by FWU AG), una competición que forma parte del calendario de la ATP que se celebra cada año en el mes de mayo en la capital de Baviera.

El Consistorio madrileño aún no tiene fecha establecida para la próxima reunión con Tsobanian y el resto de portavoces municipales en la oposición. El acuerdo se quiere zanjar este año. Otro de los asuntos en los que previsiblemente regateará el equipo municipal será en la cifra de inversión futura en el torneo. El MMO solicita un extra de más de medio millón de euros anuales, un total de 8,1 millones que saldrían de las arcas madrileñas.