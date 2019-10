El Ayuntamiento apunta que los refugiados harían «una gran labor social» en la «España vaciada» El Ayuntamiento enviará hoy varias ubicaciones al Ejecutivo para crear centros de acogida de emergencia para refugiados, con el objetivo de que el Gobierno los acondicione «antes de una semana»

El Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha señalado este jueves que los refugiados que llegan a la capital, la mayoría familias venezolanas, podrían hacer una «gran labor» en la «España vaciada», una «clave» en la que según el Consistorio madrileño estaría trabajando el Gobierno de Pedro Sánchez. El Ayuntamiento enviará hoy una serie de ubicaciones al Ejecutivo para crear uno o varios centros de acogida de emergencia para refugiados, con el objetivo de que el Gobierno los acondicione «antes de una semana» y resuelva un déficit de entre 400 y 500 plazas, como ha anunciado en rueda de prensa el delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social Pepe Aniorte.

Esta noche, ha anunciado el edil, no han dormido familias con menores a las puertas del Samur Social, como ha ocurrido el resto de la semana, pero ha advertido que «si no se soluciona esta crisis y si no actuamos de forma rápida va a haber más familias durmiendo en la calle». La capital defiende que «lidera» la solución a lo que denomina como «crisis» porque llegan cada semana «ocho Aquarius» a Madrid, que son competencia de los ministerios de Interior y Migraciones porque «la primera frontera de asilo y refugio es Barajas».

«El perfil de las personas que vienen es fundamentalmente de venezolanos y de personas de centro américa», ha asegurado Aniorte, que cree que la solución no consiste en «abrir más y más recursos» porque Madrid, que en estos momentos acoge a 1.098 personas solicitantes, porque se ha hecho y se han «colmado». Para el edil, «la cuestión es que el Ministerio asuma su responsabilidad, cree su propio recurso y desde ese recurso derive a las comunidades autónomas o se va a colmatar sistemáticamente la ciudad de Madrid».

Y en ese sentido, ha apuntado que el 80% de quienes solicitan asilo son familias venezolanas con «fácil integración sociolaboral» y que incluso «vendrá muy bien en esa España vaciada» si el Ministerio, que según Aniorte, «está en esa clave», les lleva a zonas despobladas donde podrían hacer «una gran labor social». Aniorte ha destacado que ante el «aluvión» de refugiados Madrid está actuando como una ciudad «solidaria» y ha «dado todo» para acoger a los solicitantes de asilo en una red que «no está preparada» para ello ni para acoger menores.

Además, el delegado ha revelado que el Gobierno espera que el «flujo» vaya «descendiendo» y resolver con más personal «la dilatación de los trámites de asilo y refugio» que ahora es de hasta 10 meses para la primera atención en los que los migrantes, están en un «limbo» en el que «no tienen posibilidad de ser acogidas».

El Gobierno y el Ayuntamiento pactaron un centro de emergencia que gestionará el Ejecutivo de Sánchez en una reunión mantenida el pasado martes. Los refugiados que llegan a la Comunidad de Madrid se han duplicado según los datos que ofrece a Efe el área de Familias, Igualdad y Bienestar Social. El año pasado llegaron 20.700 solicitantes de asilo a la región y hasta septiembre han llegado 35.000, por lo que el Consistorio espera que la cifre alcance los 41.000 al finalizar 2019.