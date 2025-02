Koldo García alega que su letra ha cambiado tras varias operaciones

El que fue asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, Koldo García, ha aportado este martes una batería de informes médicos en el Tribunal Supremo para advertir de que la caligrafía que se disponía a mostrar para una pericial acordada por el juez instructor, ... podría diferir notablemente de la que tenía hace cuatro años, ya que se ha sometido desde entonces a varias intervenciones quirúrgicas en las cervicales, el hombro y el codo, la última, hace apenas seis meses.

Según adelantó Ep y confirmaron a ABC en fuentes jurídicas, García, acompañado de su nuevo letrado, Ismael Oliver, ha puesto en concreto sobre la mesa hasta 21 informes médicos a fin de advertir al perito de una circunstancia que podría invalidar esta prueba a la que se ha sometido voluntariamente ya que, como investigado, se podría haber negado.

El 'examen' se ha prolongado durante algo más de una hora en la que Koldo García ha ido escribiendo en cuartillas las palabras y números que se le iban dictando. El objetivo es contrastar estas notas con las que figuran en la documentación aportada por el empresario Víctor de Aldama, unos listados de adjudicaciones de obra pública con apuntes en los márgenes con los que acusa al exasesor ministerial de participar en un sistema de mordidas.

En concreto, Aldama declaró primero en la Audiencia Nacional y luego en el Tribunal Supremo que regía una especie de sistema de preadjudicaciones por los que una serie de empresas pagaban una comisión para garantizarse la adjudicación de una obra pública, fundamentalmente tramos de carretera. Aportaba para sustentar la afirmación unas tablas con listas de tramos de vía en distintos puntos del país subrayados en distintos colores, en función, según aseguraba, de si estaban preconcedidas o no.

Ese documento tenía unas anotaciones en los márgenes que Aldama no sabía concretar si correspondían a Koldo García o incluso al propio Ábalos. Esgrimía el hecho de que estuviese en su poder como un indicador de que él participaba en ese sistema y añadía otro elemento a la ecuación, que varias de las empresas adjudicatarias eran mercantiles con las que él había tenido algún tipo de relación.

Dejó caer ya en su declaración como investigado, que presumía que no era la única persona que hacía este tipo de maniobras para el Ministerio de Transportes que comandaba Ábalos, dado que había adjudicatarias en esos listados a las que no había contactado él. El juez instructor en el Supremo ya puso por escrito la semana pasada que estas acusaciones, «en este momento», no están «mínimamente contrastadas».

Este lunes, Aldama aportó un documento de características similares que muestra, de nuevo, una serie de obras de la Dirección General de Carreteras y contiene anotaciones al margen que indican a bolígrafo la empresa o la UTE a la que en teoría se van a conceder -si bien ABC ha contrastado ya que en uno de esos nombres, la constructora que aparece no llegó ni a presentarse al concurso-.

Debajo, en letra más grande, aparece «más una, la que quieras», en una grafía que podrá ser objeto también de contraste con la pericial que se practique a partir de la prueba caligráfica realizada este martes.