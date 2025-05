Junts saca pecho de doblegar al PSOE en los impuestos de las energéticas y las mutuas

«Hemos conseguido rebajar los impuestos para los ciudadanos de Cataluña, estamos haciendo lo que no hace el señor Illa». Con estas palabras, Míriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, ha mostrado su satisfacción este jueves por el resultado de la negociación con ... el Gobierno para la aprobación de las enmiendas que el PSOE ha introducido al proyecto de ley que transpone el impuesto europeo del 15% sobre las grandes multinacionales. Desde Junts han indicado que han vuelto a torcer el brazo el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Nogueras, en una atención a los periodistas desde Barcelona, ha señalado que ha sido Junts el partido que «ha salvado» a los catalanes de nuevos impuestos e, igualmente, ha criticado que esta tarea política, desde su punto de vista, no corra a cargo de la Generalitat de Cataluña, en manos de Salvador Illa (PSC). El pacto de los independentistas con los socialistas eliminará dos impuestos (energéticas y mutualistas) y bonificará algunas cargas impositivas en otros ámbitos.

De esta manera, el acuerdo supondrá la bonificación fiscal a las pequeñas y las microempresas que inviertan parte de los beneficios en la propia empresa, habrá una rebaja de la presión fiscal que ahorrará 2.500 millones de euros en los próximos años a la pequeñas empresas, se dejará suspendida (sin perderla) la prestación para las personas con incapacidad permanente absoluta o de gran invalidez si encuentran trabajo y se bonificará el 100% de las cotizaciones de la seguridad social de los entrenadores y los monitores de los clubes deportivos.

Pero Junts considera que la eliminación de los impuestos a las energéticas y a los mutualistas es el gran triunfo de la negociación. Dos líneas rojas para el partido de Carles Puigdemont. El impuesto de las energéticas «era inaceptable», un 12% sobre los beneficios, apuntan desde Junts, y «ponía en riesgo las inversiones en Tarragona», que ahora están garantizadas, en opinión de esta formación. Además, consideran que «había una recentralización por la puerta de atrás».

Respecto al impuesto de las mutuas, su supresión de la iniciativa del PSOE afectará a 2,7 millones de catalanes. La propuesta socialista era subir un 8% lo que iban a pagar los mutualistas. Junts considera que su electorado es sobre todo mutualista y este impuesto era línea roja. El cálculo de los independentistas es que el Estado recaudará 250 millones de euros menos al año. «En este caso, como en del impuesto energético, no hemos entrado en matices», advierten desde Junts.

Aunque el acuerdo global supondrá la subida de impuestos como el diésel y el tabaco, entre otros, en Junts se han mostrado optimistas porque el acuerdo con el PSOE supone que siguen siendo los socios preferentes para que el Gobierno pueda aprobar sus iniciativas. Y en la dirección de Junts lo han ejemplificado así: «Éramos los únicos que teníamos las enmiendas del PSOE» y «no teníamos ningún interés en que se aprobaran» porque, han recordado estas fuentes, Junts no las llevaba en su programa electoral.

Por otro lado, estas mismas fuentes han apuntado que este acuerdo no tiene nada que ver con los presupuestos para 2025, negociación que consideran cerrada, hoy en día. «La carpeta de los presupuestos está cerrada, con Junts no se está negociando», han asegurado. Y han recordado que están doblegando el modus operandi del PSOE. «Esto que hacemos nosotros, no lo había hecho nadie. Vamos carpeta a carpeta. No se hacía hasta ahora. Los del PSOE estaban muy mal acostumbrados».