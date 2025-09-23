Junts pide que Cataluña gestione el «desbordamiento» migratorio: «La supervivivencia de nuestra identidad no está garantizada»

La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, ha defendido este martes la ley para que Cataluña gestione las competencias estatales en inmigración acusando al Gobierno de «mala gestión». Así, ha asegurado que la situación, que ha tratado como «problema», está desbordada y pone en riesgo la «supervivencia» de la identidad.

«La supervivencia de nuestra identidad no se garantiza. Sobre todo por el enorme impacto que este fenómeno tiene en la lengua catalana», ha señalado, haciendo referencia a la pérdida del catalán como lengua habitual para los ciudadanos.

La diputada de Junts ha destacado que los servicios públicos en Cataluña están colapsados. «Uno de cada cuatro inmigrantes llegados a España se ha instalado en este territorio», ha dicho Noguera, que ha apuntado que la población en Cataluña aumentó en dos millones de habitantes, por lo que ha asegurado que los servicios y la comunidad «han quedado saturados».

«Según sus datos (del Gobierno), más del 40% de los inmigrantes en Cataluña no trabaja y muchos de ellos tienen que recibir ayudas sociales para sobrevivir», ha denunciado. Además, ha asegurado que hay escuelas en la que casi la mitad del alumando son de padres inmigrantes, muchos llegados una vez empezado el curso. «No hay sistema educativo que pueda digerir estas cifras si no existen recursos. No hay aulas de acogidas para nivelar los conocimientos».

Así, ha remarcado que «el problema» no es que reciban ayuda las familias que llegan sin recursos, si no que la clases populares y medianas «quedan excluidas» de este tipo de beneficiencias. Nogueras ha asegurado que el «sistema ha gripado» para unas clases que «han pagado impuestos toda su vida» y no reciben los servicios públicos que necesitan.

Del mismo modo, Nogueras ha atacado a Podemos por su oposición a la medida, diciéndoles que son «igual de anticatalanes que la extrema derecha española». En concreto, les ha apelado directamente diciendo que quiere pensar que la formación morada «no va a preferir» que las competencias en inmigración queden en «manos de Vox» en lugar de en la de los catalanes.