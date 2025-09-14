Suscribete a
Almeida: «Lo que ha sucedido es fruto del odio y la violencia alentados por la izquierda y Sánchez»

Israel reprocha a Sánchez que «animara» a las protestas propalestinas en La Vuelta y tilda de «vergüenza» la cancelación de la etapa final

«Se ha cancelado el evento deportivo que siempre había sido motivo de orgullo para España. Sánchez y su Gobierno: ¡vergüenza para España!», ha denunciado el ministro de Exteriores israelí

Miembros del Gobierno y sus socios celebran los disturbios en Madrid que obligan a cancelar la última etapa de La Vuelta

El ministro de ASuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar.
El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha recriminado al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que «animara» a los manifestantes propalestinos antes de la cancelación de la 21ª y última etapa de la Vuelta Ciclista a España 2025, que considera una «vergüenza» para España.

«Hace unos días, el presidente del Gobierno español lamentó no tener una bomba atómica para detener a Israel. Hoy, animó a los manifestantes a salir a la calle», ha publicado Saar en su cuenta en la red social X.

El jefe de la diplomacia israelí ha argumentado que «la turba propalestina escuchó los mensajes incitadores y atacó La Vuelta ciclista». «Se ha cancelado el evento deportivo que siempre había sido motivo de orgullo para España. Sánchez y su Gobierno: ¡vergüenza para España!», ha concluido.

La última etapa de La Vuelta, que iba a terminar en Madrid, ha sido cancelada después de que manifestantes propalestinos irrumpieran en el recorrido para protestar por la presencia del equipo Israel-Premier Tech y denunciar la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza.

