Islandia abre su primera embajada en España tras el despliegue militar de la OTAN

La ministra de Asunto Exteriores de Islandia, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, ha inaugurado este lunes la embajada del país en España, coincidiendo con que, el pasado verano, las Fuerzas Armadas españolas se desplegasen por primera vez para proteger los cielos islandeses bajo bandera de la OTAN.

... Con motivo de la apertura de la embajada en Madrid, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir se reunió antes con el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en el Palacio de Viana. Ambos ministros conversaron sobre varios temas de interés común, como la seguridad europea o la diplomacia feminista.

Según el departamento que dirige Albares, a lo largo de 75 años, España e Islandia han mantenido unas «excelentes relaciones diplomáticas como países amigos, aliados en la OTAN y socios a través del Espacio Económico Europeo«. Cabe recordar que el desembarco de Islandia en España se produce después de que, este verano, por primera vez en su historia, el Ejército del Aire y del Espacio español se hiciese cargo de en una misión en Islandia, en el marco de la operación de Policía Aérea de la OTAN. Un total de seis cazas F-18 y 122 militares se desplegaron en la base aérea de Keflavik al sur de Islandia para reforzar la seguridad colectiva de la Alianza en el Atlántico Norte ante la amenaza de actividades aéreas no identificadas en el espacio aéreo aliado y sus proximidades. Al mando del teniente coronel Rafael Ichaso Franco, el 'Destacamento Stinga', cuyo grueso pertenecía al Ala 15 de Zaragoza, estuvo vigilando los cielos islandeses hasta mediados de agosto en alerta permanente 24/7 de reacción rápida. Islandia, país miembro de la OTAN sin fuerza aérea propia, recibe de forma rotatoria destacamentos aliados encargados de proteger su espacio aéreo. Todos los contingentes de la Alianza Atlántica despliegan en la base de Keflavik, una instalación estratégica en el Atlántico Norte clave para el control de las rutas aéreas intercontinentales.

