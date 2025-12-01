Suscribete a
Islandia abre su primera embajada en España tras el despliegue militar de la OTAN

Un total de seis cazas F-18 y 122 militares se desplegaron en la base aérea de Keflavik al sur de Islandia para reforzar la seguridad colectiva de la Alianza en el Atlántico Norte

Alemania desplegará aviones y buques de combate en Islandia para vigilar el Ártico

Los ministros de Exteriores de España e Islandia, durante la inauguración de la embajada. EP

La ministra de Asunto Exteriores de Islandia, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, ha inaugurado este lunes la embajada del país en España, coincidiendo con que, el pasado verano, las Fuerzas Armadas españolas se desplegasen por primera vez para proteger los cielos islandeses bajo bandera de la OTAN.

... Con motivo de la apertura de la embajada en Madrid, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir se reunió antes con el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en el Palacio de Viana. Ambos ministros conversaron sobre varios temas de interés común, como la seguridad europea o la diplomacia feminista.

