Islandia clasifica el colapso del sistema de corrientes del Atlántico de amenaza para la seguridad nacional

Islandia ha declarado el posible colapso de un importante sistema de corrientes del Atlántico como una preocupación para la seguridad nacional y una amenaza existencial, lo que permite a su gobierno elaborar estrategias para los peores escenarios, según informa ... Reuters.

La Corriente Meridional de Retorno del Atlántico (AMOC, por sus siglas en inglés) transporta agua cálida desde los trópicos hacia el norte, en dirección al Ártico, y este flujo de agua cálida contribuye a que los inviernos europeos sean suaves. Sin embargo, a medida que el aumento de las temperaturas acelera el deshielo del Ártico y provoca que el agua de deshielo de la capa de hielo de Groenlandia se vierta en el océano, los científicos advierten que esta agua dulce fría podría alterar el flujo de la corriente. Un posible colapso de la AMOC podría desencadenar una era glacial moderna, con temperaturas invernales en el norte de Europa que se desplomarían a niveles de frío extremo sin precedentes, provocando mucha más nieve y hielo.

Noticia Relacionada ¿Se ralentiza el sistema de corrientes del Atlántico? Un nuevo estudio dice que no y desata el debate Isabel Miranda El análisis no ve cambios en la AMOC desde 1960, aunque no descarta un colapso en el futuro

La AMOC ya colapsó en el pasado, especialmente antes de la última glaciación, que finalizó hace unos 12.000 años. «Es una amenaza directa para nuestra resiliencia y seguridad nacional», declaró por correo electrónico el ministro de Clima de Islandia, Johann Pall Johannsson. «Esta es la primera vez que un fenómeno climático específico se presenta formalmente ante el Consejo de Seguridad Nacional como una posible amenaza existencial». La priorización del tema implica que los ministerios islandeses estarán en alerta y coordinando una respuesta, añadió Johannsson. El Gobierno está evaluando qué investigaciones y políticas adicionales son necesarias, y ya se está trabajando en una política de preparación para desastres.

Los riesgos que se están evaluando abarcan diversas áreas, desde la seguridad energética y alimentaria hasta la infraestructura y el transporte internacional.

Efecto dominó

Un colapso de la corriente atlántica podría tener consecuencias mucho más allá del norte de Europa. Según los científicos, esto podría desestabilizar los patrones de lluvia tradicionales de los que dependen los agricultores de subsistencia en África, India y Sudamérica.

También podría contribuir a un calentamiento más rápido en la Antártida, donde el hielo marino que rodea el continente más austral, así como las capas de hielo que lo cubren, ya se encuentran amenazadas por el cambio climático.

Los científicos han advertido que el mundo está subestimando la amenaza de que un colapso de la AMOC se vuelva inevitable en las próximas dos décadas, a medida que las temperaturas globales sigan aumentando.

El Consejo Nórdico de Ministros financió en octubre un taller, la «Semana Nórdica de Puntos de Inflexión», con 60 expertos que evaluaron el posible impacto en las sociedades. Los organizadores indicaron que están ultimando las recomendaciones de la reunión.

«Hay muchísima investigación sobre la probabilidad de que ocurran ciertos eventos», afirmó Aleksi Nummelin, oceanógrafo físico del Instituto Meteorológico Finlandés. «Pero hay mucha menos sobre el impacto social real«. El lunes, científicos de más de 30 universidades y organizaciones internacionales alertaron sobre el acelerado deshielo de los glaciares, las capas de hielo y otras zonas congeladas de la Tierra. Otros ministerios de clima y oficinas meteorológicas del norte de Europa informaron a Reuters que están financiando más investigaciones y evaluando los posibles riesgos en sus planes de adaptación climática.

El servicio meteorológico de Irlanda indicó que sus científicos informaron al primer ministro del país el año pasado y a una comisión parlamentaria el mes pasado. El Ministerio de Medio Ambiente de Noruega declaró que busca profundizar en el conocimiento del tema mediante nuevas investigaciones antes de determinar si clasifica la AMOC como un riesgo para la seguridad. Gran Bretaña afirmó que está siguiendo los informes científicos que sugieren que un colapso abrupto es improbable durante este siglo, y que destinará más de 81 millones de libras a la investigación para comprender cuándo los sistemas climáticos de la Tierra podrían llegar a un punto de no retorno.

«La ciencia está evolucionando con rapidez y el tiempo se agota para actuar, ya que el punto de inflexión podría estar muy cerca«, declaró el oceanógrafo y climatólogo Stefan Rahmstorf, del Instituto Potsdam para la Investigación del Impacto Climático de Alemania.

Islandia no se arriesga, ya que el ritmo del calentamiento global se acelera y las emisiones de gases de efecto invernadero siguen aumentando. «El hielo marino podría afectar al transporte marítimo; los fenómenos meteorológicos extremos podrían perjudicar gravemente nuestra capacidad para mantener la agricultura y la pesca, que son fundamentales para nuestra economía y nuestros sistemas alimentarios», declaró Johannsson.

«No podemos permitirnos esperar a que se realicen investigaciones definitivas a largo plazo antes de actuar».