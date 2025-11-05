Suscribete a
El Gobierno retrasa a enero la Conferencia de Presidentes por las elecciones en Extremadura

Moncloa prevé retomar la nueva convocatoria antes de que se abran las urnas en Castilla y León

Conferencia de Presidentes celebrada en el Palacio de Pedralbes en Barcelona
Conferencia de Presidentes celebrada en el Palacio de Pedralbes en Barcelona ep
Ainhoa Martínez

Madrid

El adelanto electoral propiciado por María Guardiola comienza a desplegar efectos colaterales. El primero es el retraso de la celebración de la XXIX Conferencia de Presidentes que estaba prevista para el próximo mes de diciembre. Según ha podido saber ABC de fuentes gubernamentales ... , el Ejecutivo ha optado por un retraso técnico, con la voluntad de agendar de nuevo la cita autonómica a la «mayor brevedad posible», esto es, este mismo mes de enero.

