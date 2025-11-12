Suscribete a
García Ortiz niega tener relación con los periodistas citados en la causa
Sesión de control
Feijóo, a Sánchez: «Usted lleva tres años sin Presupuestos y ni siquiera contesta»

El fiscal general se quita la toga para declarar ante el Supremo y no contesta a la acusación

García Ortiz, que declara ante el Supremo por la revelación de secretos en relación a la investigación contra la pareja de Ayuso, ha decidido prescindir de la prenda que representa al Ministerio Público

Los peritos de la UCO cercan a García Ortiz: sus borrados fueron «voluntarios» y admitió que «destruyó» su teléfono móvil

Sigue la sesión de control al Gobierno en directo

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, declarando ante el Tribunal Supremo
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, declarando ante el Tribunal Supremo ABC

Juan López Fernández-Sordo

El momento es histórico, por lo que tiene de inédito: el fiscal general del Estado, declarando ante el Tribunal Supremo como investigado por un delito. Durante todo el juicio, García Ortíz ha lucido la toga que llevan habitualmente los representantes del Ministerio Público.

