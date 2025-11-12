El fiscal general se quita la toga para declarar ante el Supremo y no contesta a la acusación

El momento es histórico, por lo que tiene de inédito: el fiscal general del Estado, declarando ante el Tribunal Supremo como investigado por un delito. Durante todo el juicio, García Ortíz ha lucido la toga que llevan habitualmente los representantes del Ministerio Público.

Sin embargo, la «situación lamentable» que denunciaban las asociaciones de fiscales por la condición de procesado del máximo representante del cuerpo ha salvado una última imagen que quedaría para la historia: ha prescindido de la toga en el momento en el que ha tenido que declarar ante los siete magistrados de la sala de lo penal del Tribunal Supremo.

Además, García Ortiz ha rechazado responder a las preguntas de la acusación, algo que le permite sus derechos procesales por su condición de acusado.

Insólita declaración del fiscal general

La vista oral del juicio llegaba a su clímax con la declaración del fiscal general. Las cuatro jornadas anteriores habían ya atraído la atención de todos los focos mediáticos: no es habitual ver declarar a periodistas o fiscales en la Sala Segunda del Supremo. Pero lo más inédito, sin duda, es la presencia de todo un fiscal general del Estado, y mucho más extraño que lo haga en condición de acusado.

De hecho, varias asociaciones de fiscales habían pedido por activa y por pasiva su dimisión ante el avance de las investigaciones por parte del instructor del caso, Ángel Hurtado. Según ellos, la imagen de la institución quedaba muy dañada por el papel que había jugado García Ortiz durante los días en los que trascendió la investigación contra Alberto González Amador, por un presunto delito de fraude fiscal.

En aquel momento, y según reflejó Hurtado en el auto de procesamiento, el fiscal general filtró a los medios de comunicación el contenido de un correo electrónico en el que el asesor fiscal de la pareja de Ayuso pedía un pacto con la fiscalía.

Además, distintos sectores críticos afearon a García Ortiz que no dimitiera, una vez conocido que se enfrentaría al juicio, ya que dejaba en una delicada situación a la fiscalía durante la vista, ya que debería acusar a su jefe supremo.

También causó cierto malestar la voluntad del García Ortiz de sentarse junto a su defensa, en su condición de fiscal general, así como que vistiera la toga característica.

Sin embargo, a la hora de declarar como acusado, ha prescindido de la toga y no se ha producido la inédita circunstancia, que no deja de ser anecdótica pero muy simbólica, de un togado fiscal general del Estado, cúspide del Ministerio Público, declarando ante los magistrados del Supremo, cima de todas las jurisdicciones. Lo insólito no es la vestimenta.