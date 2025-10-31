La Xunta recibe en Ferrol una nueva residencia de la Fundación Amancio Ortega
Ya son cinco los centros entregados por la entidad a la Administración
Amancio Ortega dona 90 millones para construir siete residencias de mayores
En 2019, la Fundación Amancio Ortega se comprometió con la Xunta a asumir la construcción y el equipamiento de siete residencias para cedérselas después a la Administración autonómica e integrarlas en la red de atención pública a dependientes.
Este viernes se ha celebrado ... en Ferrol el acto de entrega del quinto de estos establecimientos. La ciudad departamental se sumó así a Santiago, Lugo, Pontevedra y La Coruña como la quinta ciudad en contar con uno de ellos. Quedan pendientes los proyectos de Orense y Vigo.
El encargado de recibir las llaves de la residencia de O Bertón –así se llama el barrio de Ferrol donde se construyó– ha sido el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acompañado por la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, y el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela.
Rueda ha expresado su agradecimiento a la Fundación por convertir «una apuesta ambiciosa que parecía un poco utópica» en una «feliz realidad» por quinta vez consecutiva, y ha destacado la «enorme calidad» y calidez de las instalaciones.
Con un coste de 31 millones de euros, esta residencia, preparada para atender a más de 120 personas, ha supuesto una de las mayores inversiones de la entidad.
Según recogió Europa Press, el presidente de la Xunta se ha comprometido a licitar «tan pronto como sea posible», ya el próximo lunes, el sistema de gestión para que el centro entre en funcionamiento.
Rueda ha querido recordar «el proyecto estratégico» iniciado hace ocho años para crear 800 plazas públicas en residencias y ha destacado que la política social vuelve a duplicar el crecimiento medio en los presupuestos de 2026.
