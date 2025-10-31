Suscribete a
La Xunta recibe en Ferrol una nueva residencia de la Fundación Amancio Ortega

Ya son cinco los centros entregados por la entidad a la Administración

Amancio Ortega dona 90 millones para construir siete residencias de mayores

El presidente comprueba las calidades de las instalaciones DAVID CABEZÓN (XUNTA)

Santiago

En 2019, la Fundación Amancio Ortega se comprometió con la Xunta a asumir la construcción y el equipamiento de siete residencias para cedérselas después a la Administración autonómica e integrarlas en la red de atención pública a dependientes.

Este viernes se ha celebrado ... en Ferrol el acto de entrega del quinto de estos establecimientos. La ciudad departamental se sumó así a Santiago, Lugo, Pontevedra y La Coruña como la quinta ciudad en contar con uno de ellos. Quedan pendientes los proyectos de Orense y Vigo.

