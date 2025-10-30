Picassent tramita casi dos millones de euros en ayudas de la Fundación Amancio Ortega por la dana

El Ayuntamiento de Picassent ya ha gestionado 589 ayudas que equivalen a 2.049.989 euros de la Fundación Amancio Ortega para afectados de la dana en el municipio, del total de 2,2 millones concedidos a la localidad.

En diciembre del año ... pasado, el consistorio comenzó a gestionar las ayudas y ya se han pagado en las diferentes convocatorias 589 pagos, que se han recibido por daños en viviendas, vehículos o explotaciones agrícolas, ha indicado en un comunicado.

Así, para afectados en daños a la vivienda se han repartido 125 ayudas por un importe de 515.000 euros, después de gestionar los últimos expedientes de la última convocatoria. Para vehículos en total han sido 271 ayudas concedidas por un valor de 535.000 euros, mientras que para daños en el campo se han entregado 193 ayudas por un total de 999.989 euros.

El duelo en pausa por los desaparecidos de la dana: «No asumo que está muerto porque no hay cuerpo» Alba Pérez Espada En los próximos días, desde la Concejalía de Bienestar Social se anunciará cómo se repartirán los algo más de 100.000 euros que quedan pendientes de asignar, después de haber tramitado todas las convocatorias y todos los expedientes de los tres tipos de ayudas, con el fin de liquidar la totalidad de la asignación otorgada por la Fundación Amancio Ortega. El concejal de Bienestar Social, Carles Silla, ha puesto en valor el trabajo administrativo y técnico que se ha hecho. «Se va a cumplir el objetivo de repartir la totalidad de los 2,2 millones recibidos por la Fundación y ayudará a compensar parte de los daños en vivienda, vehículos y en campos agrícolas de vecinos y vecinas de Picassent«, ha enfatizado.

