Suscribete a
ABC Premium

Picassent tramita casi dos millones de euros en ayudas de la Fundación Amancio Ortega por la dana

El consistorio ha gestionado 589 solicitudes por daños en viviendas, vehículos y explotaciones agrícolas, del total de 2,2 millones concedidos al municipio

Johnny Depp dona 65.000 euros para volver a abrir una escuela musical devastada por la dana

Imagen de voluntarios ayudando tras la dana en Picassent
Imagen de voluntarios ayudando tras la dana en Picassent AYUNTAMIENTO PICASSENT

ABC

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Ayuntamiento de Picassent ya ha gestionado 589 ayudas que equivalen a 2.049.989 euros de la Fundación Amancio Ortega para afectados de la dana en el municipio, del total de 2,2 millones concedidos a la localidad.

En diciembre del año ... pasado, el consistorio comenzó a gestionar las ayudas y ya se han pagado en las diferentes convocatorias 589 pagos, que se han recibido por daños en viviendas, vehículos o explotaciones agrícolas, ha indicado en un comunicado.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app