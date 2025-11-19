Suscribete a
EFECTOS DE LOS INCENDIOS

La Xunta y la Confederación Miño-Sil acuerdan una comisión para coordinarse contra el arrastre de cenizas

El objetivo será planificar acciones conjuntas, cada una en el marco de sus respectivas competencias, para proteger los ríos de esta cuenca del impacto de los incendios

Voluntarios aplicando técnicas para limitar el efecto del arrastre de cenizas
Voluntarios aplicando técnicas para limitar el efecto del arrastre de cenizas

L. G. L.

Santiago

Casi dos meses después de que los grandes incendios del pasado mes de agosto comenzasen a controlarse en Galicia, la Xunta y la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS) acordaron este miércoles la creación de una comisión técnica para coordinar actuaciones contra el arrastre de ... las cenizas y demás sedimentos de las colinas calcinadas para evitar que lleguen a los ríos y embalses.

