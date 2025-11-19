La Xunta y la Confederación Miño-Sil acuerdan una comisión para coordinarse contra el arrastre de cenizas

Casi dos meses después de que los grandes incendios del pasado mes de agosto comenzasen a controlarse en Galicia, la Xunta y la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS) acordaron este miércoles la creación de una comisión técnica para coordinar actuaciones contra el arrastre de ... las cenizas y demás sedimentos de las colinas calcinadas para evitar que lleguen a los ríos y embalses.

Así lo constataron tras la reunión por videollamada mantenida entre las conselleiras de Medio Ambiente y Medio Rural y el presidente de la Confederación, en la que también participaron alcaldes de la comarca de Valdeorras, donde ya se experimentaron cortes de agua derivados de estos arrastres. La comisión contará con representación de las direcciones xerais de Patrimonio Natural y Montes, Augas de Galicia, de la CHMS y de los ayuntamientos de Orense y de Lugo que forman parte de la demarcación Miño-Sil.

El objetivo de la futura comisión técnica será planificar acciones conjuntas por parte de las distintas administraciones implicadas (cada una en el marco de sus respectivas competencias) para proteger los ríos de esta cuenca del impacto de los incendios.

La conselleira de Medio Ambiente defendió el trabajo «rápido y eficaz» de Augas de Galicia después de la ola de incendios. Explica que desde finales del mes de agosto ejecutó diferentes medidas orientadas a crear barreras anticontaminación frente a las cenizas y otro material en los entornos de Galicia Costa, cuenca de competencia autonómica. Para ello se recurrió a la instalación de cordones vegetales o barreras con elementos de madera.

Por su parte, la conselleira do Medio Rural puso en valor los trabajos de acolchado de paja (técnica conocida como 'mulching') realizados en las áreas más críticas dañadas por los fuegos, con el fin de restaurar las zonas quemadas para proteger el suelo de la erosión y evitar escorrentías.