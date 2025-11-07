Suscribete a
La Valedora alerta de que hay un 9% de alumnos que sufren acoso escolar

La carencia de médicos y de pediatras es otro de los puntales de un texto con más de 4.000 asuntos investigados

La Valedora, este viernes, junto al presidente del Parlamento gallego
La Valedora, este viernes, junto al presidente del Parlamento gallego
El acoso escolar y el «porcentaje sostenido de menores víctimas» —alrededor de un 9,4 por ciento— preocupa mucho a la Valedora do Pobo. Atendiendo a las conclusiones del informe de la institución correspondiente al año 2024, María José Fernández Galiño puso el foco ... en la notoriedad del 'bullying' en un momento en el que Galicia acumula ya cuatro casos graves desde el arranque del curso académico. Una realidad ante la que anima a estar «vigilantes» remarcando que el acoso presencial se sigue dando en un 6,5% de las denuncias presentadas; el ciberacoso en un 1,1% y el acoso mixto (presencial y ciberacoso) en un 1,8%. Desde su experiencia, la Valedora insiste en la prevención y en las vías de las que las víctimas disponen a la hora de aflorar su situación, con especial hincapié en los puntos naranja (buzones contra el acoso) distribuidos por los centros gallegos. Sobre esta herramienta, el informe hecho público ayer asegura que abrió una actuación de oficio tras tener conocimiento por parte de estudiantes de ESO y Bachillerato de diversos institutos «de la falta adecuada de información e difusión sobre la instalación» de dichos puntos. La instalación de las cajas, subraya el informe, debería hacerse siempre en lugares que garanticen la privacidad, espacios en los que no se pueda presenciar el depósito de las comunicaciones. En su interpretación del problema, Galiño también destacó la validez de los buzones virtuales (en los que también se recogen denuncias) y la respuesta favorable de la Administración a este respecto.

