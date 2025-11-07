La Valedora alerta de que hay un 9% de alumnos que sufren acoso escolar

El acoso escolar y el «porcentaje sostenido de menores víctimas» —alrededor de un 9,4 por ciento— preocupa mucho a la Valedora do Pobo. Atendiendo a las conclusiones del informe de la institución correspondiente al año 2024, María José Fernández Galiño puso el foco ... en la notoriedad del 'bullying' en un momento en el que Galicia acumula ya cuatro casos graves desde el arranque del curso académico. Una realidad ante la que anima a estar «vigilantes» remarcando que el acoso presencial se sigue dando en un 6,5% de las denuncias presentadas; el ciberacoso en un 1,1% y el acoso mixto (presencial y ciberacoso) en un 1,8%. Desde su experiencia, la Valedora insiste en la prevención y en las vías de las que las víctimas disponen a la hora de aflorar su situación, con especial hincapié en los puntos naranja (buzones contra el acoso) distribuidos por los centros gallegos. Sobre esta herramienta, el informe hecho público ayer asegura que abrió una actuación de oficio tras tener conocimiento por parte de estudiantes de ESO y Bachillerato de diversos institutos «de la falta adecuada de información e difusión sobre la instalación» de dichos puntos. La instalación de las cajas, subraya el informe, debería hacerse siempre en lugares que garanticen la privacidad, espacios en los que no se pueda presenciar el depósito de las comunicaciones. En su interpretación del problema, Galiño también destacó la validez de los buzones virtuales (en los que también se recogen denuncias) y la respuesta favorable de la Administración a este respecto.

Con el menor acosado siempre en el centro, la Valedora también puso como ejemplo de la realidad que se vive en muchos contextos escolares un caso concreto en el que cuando se fue a consultar a la víctima, ésta «ya la habían cambiado de centro», ante lo que reivindicó que quienes sufren acoso deben ser siempre «escuchados». En la misma línea de señalar directamente un problema en aumento en los últimos años, además del papel de los docentes y las familias, el documento también incide en «la relevancia de los informes de profesionales externos», ya que los indicios de acoso surgen, en ocasiones, en el ámbito sanitario antes que en el propiamente educativo. El informe de la Valedora también refleja que, con ocasión de algunas quejas, se tuvo conocimiento de la activación del protocolo de prevención y actuación en los ámbitos sanitario y educativo ante el riesgo suicida infanto-juvenil. A nivel educativo, el documento no es ajeno a la polémica sobre la implantación del sistema 'E-dixgal' en la educación gallega (que favorece el uso de las nuevas tecnologías en detrimento de la enseñanza analógica). Unas quejas antes las que Galiño se adhiere al giro dado por Educación al apostar por estudiar alternativas «más flexibles» sobre la continuidad y la permanencia de los centros en este tipo de proyectos.

En lo tocante a la esfera sanitaria, la otra gran pata de este texto —de más de 600 páginas— se enfoca en el medio rural para advertir de la falta de médicos de primaria y pediatras, pese a que la mayoría de reclamaciones globales recibidas (casi un 90%) pertenecen al medio urbano. Por este orden, los tiempos de espera en la atención sanitaria, la disponibilidad de recursos humanos y el derecho a la documentación clínica son los puntos más calientes, y de los que se desprenden la mayor parte de las reclamaciones recibidas el pasado año, cerca de un 27 por ciento. Sobre estas cuestiones, las que más preocupan a los gallegos a la luz de sus reivindicaciones, la responsable asume que en el caso de los conflictos referidos a demoras, la gran parte se «solucionan» tras su actuación ante el departamento de Sanidade. Ahondando en el déficit de facultativos, sobre todo en el caso de la medicina de Familia, la Valedora receta algunas «medidas» que, a juicio de la institución, se podrían valorar, como «ajustar» las plazas universitarias de formación y las plazas vía MIR en los centros de salud con las «necesidades reales de personal cualificado de la administración sanitaria». También aconseja, a la hora de encauzar el problema, informar «de las virtudes de la especialidad de medicina familiar a nivel de las universidades con el objeto de hacer esta especialidad médica más atractiva para los estudiantes de Medicina» y reforzar especialmente la formación continuada en Atención Primaria.

Con 16.562 expedientes recibidos y 4.155 asuntos abordados, unas cifras que van al alza, la institución también se ocupó de nuevas problemáticas que empiezan a impactar de lleno en la ciudadanía, como la llegada de la IA y sus diferentes aplicaciones, ante la que reporta que trae consigo «nuevos riesgos y nuevos retos» para los derechos humanos, empezando por la protección de datos personales. Las dificultades en la atención a la dependencia también mantienen su presencia en el último ejercicio analizado.