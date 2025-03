El E-dixgal, a examen: los implicados analizan pros y contras de las pantallas en las aulas gallegas

En un contexto social donde los peligros entre pantallas e infancia parecen estar calando, y en el que algunas comunidades autónomas están tomando cartas en el asunto para dar marcha atrás en la implantación de las nuevas tecnologías en las aulas —acotándolas para dar ... cancha de nuevo a un modelo más analógico—, Galicia testa su sistema de enseñanza. La evaluación del E-dixgal coincide con los diez años del aterrizaje de esta herramienta en las aulas gallegas, que se digitalizaron en favor del libro electrónico y sus derivadas. Tiempo suficiente para que los distintos actores implicados —docentes, psicólogos, pedagogos y padres— aporten sus visiones sobre un tema de primer orden que ocupa, y preocupa. Estas son las conclusiones de las conversaciones que ABC ha mantenido con ellos.

En el CEIP A Cristina de Carballo llevan una década adheridos al E-dixgal. Sus aulas, al igual que las de los otros 612 centros gallegos con esta tecnología, disponen de un encerado digital interactivo, un proyector, un equipo para el profesor, un ordenador para cada alumno y conexión wifi. Desde el departamento de Educación explican, sobre el día a día en estos centros, que profesorado y alumnado desarrollan su actividad educativa «en un entorno virtual de aprendizaje que les va a permitir acceder a contenidos digitales para 5º y 6º de primaria y 1º y 2º de ESO». Es decir, alumnos a partir de los 10 años.

«Libro digital sí, pero no así. Quita más de lo que da. La dosificación es clave» Antonio Rial Profesor de psicología social

La valoración que la directora de este centro carballés dibuja del E-dixgal es positiva. Para Patricia Rodríguez, el debate sobre la introducción de nuevas tecnologías en el aula «no puede ser reduccionista» y considera que el libro electrónico tiene «mucho potencial pedagógico». Se basa, explica, en su experiencia como docente e insiste en que «la navegación por Internet es muy segura». Educar en el uso de las nuevas tecnologías, concreta, también permite «debatir sobre contenidos de seguridad en la red o la sobre la importancia de tener una contraseña, o las ventajas y desventajas de la inteligencia artificial». También ayuda, agrega, en la búsqueda de información. «Es maravilloso que cada niño tenga su ordenador porque antes cuando íbamos al aula de informática era un horror». Acerca del trabajo directo de los menores con sus equipos, la docente analiza la parte positiva y extrae, tras una década de implantación, que este tipo de herramientas también fomentan la creación de contenidos por parte de los estudiantes, y los obliga «a redactar y a resumir». Y un último apunte, «cuando sufren algún percance pueden asistir a clase de forma virtual, a través de un servicio de videoconferencia».

Desde otro prisma, el de la pedagoga de la USC Isabel Dans, el análisis salpica también a los gobiernos. Experta en pedagogía didáctica, introduce que las directrices internacionales de la Unesco «hablan de la necesidad de alfabetización digital». El Estado asume esas directrices, y las autonomías acatan la ley: «En Educación Infantil, de 0 a 3 años, cero pantallas. De 3 a 6 iniciación digital y paulatinamente en Primaria el uso de dispositivos acompañados de una buena educación digital», enmarca. Entrando en el debate que bulle en los centros, la experta explica que es cierto que existen recomendaciones en las que se anima a retrasar la edad, pero también pone el foco en lo que ella denomina un 'efecto péndulo'.

«Primero todo el mundo estaba a favor y ahora todo el mundo en contra», resume Dans, que liga esta reacción social «a un desgaste emocional vinculado con el confinamiento» y considera que «se están confundiendo miles de aspectos».

«Prohibir no es el camino, yo prefiero educar. Los medios hay que aprender a usarlos bien» Isabel Dans Pedagoga

En su opinión, «prohibir no es el camino». «Yo prefiero educar y tener presente que los medios hay que aprender a usarlos», aclara. Sobre la formación de los docentes para aplicar estas herramientas, la pedagoga indica que el profesorado «es adulto, tiene experiencia de vida y domina sus materias», por lo que están «muy bien preparados». Consultada sobre cómo casan estas ideas con la instrucción de organismos como OMS (que aconseja cero pantallas hasta los 12 años) o de la Asociación española de Pediatría (cero pantallas hasta los 6 y solo una hora de 6 a 12), Dans asume que «casa perfecto» porque «nuestra ley educativa nacional dice que de 0 a 3 cero pantallas y de 3 a 6 iniciación a que conozcan los dispositivos, pero no dice que se usen las pantallas para aprender a escribir», matiza.

En un plano bien distinto, el investigador Antonio Rial Boubeta —psicólogo que formó parte del estudio de Unicef sobre el impacto de la tecnología en la adolescencia y alto comisionado de la Unesco para la lucha contra el ciberbullying— entra de lleno en materia. «E-dixgal sí, pero no así», resume. El uso de las nuevas tecnologías en menores «es una ventana al mundo sin límites, que termina provocando serios problemas a nivel de salud, general, física y mental», plantea para hilar su razonamiento. Anima a emplear «de una vez por todas, de manera valiente, la palabra prohibir, porque hay que establecer normas y límites». «No pinta nada un móvil en un colegio de primaria», pone como ejemplo.

Un aula de este colegio de Carballo, la semana pasada Miguel Muñiz

Sobre la 'pantallizacion de la infancia«, Rial aplaude que por fin empiece a haber padres que toman conciencia del problema y acuerden retardar el acceso de los menores al móvil. Estudios recientes, comenta, así lo refrendan. «Solo con retrasarlo de los 11 a los 13 los peligros son la mitad, es decir, la edad de acceso es un factor de riesgo», revela. Yendo al libro electrónico que opera en muchos centros gallegos, el psicólogo aclara que «no se está debatiendo si E-dixgal sí o E-dixgal no, o de si tiene que haber presencia de pantallas en el aula o no. No es una opción. Tiene que estar, lo digo claramente, pero no así».

En el capítulo de cambios que Rial introduciría en las aulas gallegas donde se emplea esta metodología destacan dos elementos nucleares: la seguridad y la dosificación. Aunque ya ido mejorando de forma paulatina, resalta que «queda margen» a la hora de blindar más y mejor la navegación de los menores a través de los dispositivos que se les ofrecen en los colegios. Y, por otra parte, aconseja que el salto en el uso de las pantallas no sea tan brusco. «Lo que tenemos es que construir sobre lo que tenemos y mejorarlo —receta— de manera consensuada, desde un criterio científico, desde la prudencia y desde el sentido común». «Galicia hizo un esfuerzo muy grande y muy loable de equipamiento de las aulas desde el punto de vista tecnológico, digital. Otra cosa es si nos hemos pasado de la raya», reflexiona el investigador.

«E-dixgal obliga al trabajo con las pantallas también en casa (...) y genera problemas palpables» Anpa Quiroga Palacios

Muy en línea con lo planteado con este experto están algunas Anpas que llevan varios cursos señalando al E-dixgal. Una de ellas es la del compostelano colegio Quiroga Palacios, que indica que no es necesario apartar las nuevas tecnologías de las aulas, pero sí asegurar una convivencia con el modelo tradicional de enseñanza que respete los criterios de organismos de referencia como la AEP. Dando voz a los padres que se oponen al libro digital, reprochan que la ausencia de libros físicos, «a pesar de las ventajas económicas para las familias, obliga al trabajo con pantallas también en el hogar». Además, a la apuesta por el libro electrónico —en sintonía con otros centros que ya han elevado la voz como el CEIP Lamas de Abade, el López Ferreiro o el CEIP Ramallosa— le afean que generan problemas «palpables» como el déficit de atención o la escasa capacidad de síntesis, además de patologías visuales por las horas de exposición.

613 centros adheridos

Según los datos actualizados del departamento de Educación, 613 centros entre colegios e institutos operan este curso con el E-dixgal. Es decir, la mitad de los que cuenta la Comunidad. Una elección que depende únicamente de las propias direcciones y que es revocable. Desde su puesta en marcha, concretan las mismas fuentes, han sido 23 los centros gallegos que se han dado de baja de este sistema. Consultados sobre el futuro del libro electrónico en las aulas gallegas una década después de su debut, la consellería liderada por Román Rodríguez reconoce que «tras diez años de funcionamiento estamos revisando el programa de libro electrónico para actualizarlo a las nuevas relaciones y a la lógica evolución social y pedagógica». Suprimirlo, afirman, «está descartado», pero se quiere potenciar «el modelo híbrido» de combinar metodologías tradicionales en papel y en digital.

A la espera de cómo se articularán estas intenciones en el trabajo diario en las clases, las conclusiones finales podrían ser definitivas en algunos centros donde el debate ha sido cobrando fuerza en los últimos meses. Familias, docentes y expertos coinciden en la preocupación por la gestión del binomio pantallas-menores, y en algunos casos encabezan iniciativas dirigidas a retomar unos métodos más analógicos.

Muchos de ellos miran a países que fueron pioneros en la implantación de estas tecnologías, y que están retrocediendo porque encuentran más perjuicios que ventajas en su integración directa en la educación. Otros exigen un equilibrio que no se ocupe del sí o el no, sino del cómo. Y la mayoría coinciden en que las evidencias científicas deben marcar la hoja de ruta a seguir.